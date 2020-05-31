Китай назвал дату выхода вакцины от COVID-19: статистика по коронавирусу на 31 мая. Постоянно обновляется

Коронавирус в мире установил новый антирекорд по распространению: за последнее время было зафиксировано максимальное количество заражений с момента начала пандемии – почти 125 тысяч.

В Китае заверили, что вакцина от COVID-19 в стране может быть готова уже к концу 2020-го или в начале 2021 года. При этом по состоянию на 31 мая коронавирусной инфекцией заболели более 6,1 млн человек. Из них больше 370 тысяч скончались, но свыше 2,7 млн смогли вылечиться.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 23 204 человека. Умерли 696 пациентов, выздоровели 9311.

Странами-лидерами по количеству больных остаются США (более 1,8 млн), Бразилия (почти 500 тыс.) и Россия (больше 396 тыс.).

Южная Америка стала новым мировым эпицентром COVID-19, поскольку многие страны региона набирают обороты в заболевания.

Тем временем в Украине Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса, которая может произойти в стране осенью.

06:00 – В пресс-службе Государственной пограничной службы Украины сообщили о возобновлении с 1 июня работы шести пунктов пропуска на границе со Словакией и Молдовой. При этом Венгрия, которая собиралась 30 мая восстановить работу четырех пунктов пропуска с Украиной, заявила, что этот вопрос откладывается.

04:15 – Европейский союз призвал США пересмотреть решение прервать отношения с Всемирной организацией здравоохранения за ее действия в связи с пандемией коронавируса.

03:10 – Выяснилось, что накануне пандемии коронавируса Франция сожгла около миллиарда медицинских масок и примерно 714 млн высокоэффективных масок типа FFP2, поскольку власти считали, что они не понадобятся.

01:30 – В Ривненской области зарегистрировали 29 новых случаев заболевания COVID-19. Возраст больных от 18 до 83 лет.

01:00 – Саудовская Аравия объявила о постепенном открытии мечетей 31 мая, за исключением святыни в Мекке.

00:37 – Министерство здравоохранения готовится ко второй волне коронавируса в Украине, которая может произойти осенью, заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram