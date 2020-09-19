Кипр заблокировал санкции ЕС против Беларуси

Кипр в очередной раз заблокировал проект санкций Европейского Союза против Беларуси.

Как сообщает DW, представитель Никосии наложил вето на проект штрафных мер 18 сентября на заседании Комитета постоянных представителей стран ЕС в Брюсселе.

"Такой шаг Никосии защищает режим Лукашенко от последствий его недемократических и притесняющих действий", – заявил европейский дипломат, который пожелал остаться неназванным.

В то же время Кипр объяснил свое противодействие санкциям против Беларуси стремлением добиться введения штрафных мер ЕС против Турции, которая ведет разведку газа в спорных водах восточного Средиземного моря.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Европарламент не признал Александра Лукашенко президентом Беларуси, потребовав ввести санкции против него и россиян, которые сотрудничали с белорусскими властями.

Лукашенко якобы победил на выборах президента Беларуси в августе 2020 года, результаты которых не признаны ЕС и Украиной.