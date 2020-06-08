Глава КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике, выбрав необычную для себя одежду – белую рубашку и белые брюки.

В таком виде он провел встречу Политбюро ЦК Рабочей партии страны по обсуждению вопроса сдерживания ядерной войны, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что диктатор был в приподнятом настроении и улыбался. Обычно он носит черные и серые костюмы.

Ким Чен Ын Yahoo

Северокорейский лидер сидел на расстоянии от присутствующих, а те находились близко друг с другом, несмотря на пандемию коронавируса, отметили журналисты.

В последние два месяца лидер Северной Кореи несколько раз пропадал на длительное время.

Daily Mail

Daily Mail

Daily Mail

KCNA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

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