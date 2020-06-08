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9 июня • обновлено в 01:23
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Главу КНДР Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

1.9т
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Глава КНДР Ким Чен Ын впервые почти за месяц появился на публике, выбрав необычную для себя одежду – белую рубашку и белые брюки.

В таком виде он провел встречу Политбюро ЦК Рабочей партии страны по обсуждению вопроса сдерживания ядерной войны, передает Daily Mail (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Отмечается, что диктатор был в приподнятом настроении и улыбался. Обычно он носит черные и серые костюмы.

Ким Чен Ын

Ким Чен Ын

Yahoo

Северокорейский лидер сидел на расстоянии от присутствующих, а те находились близко друг с другом, несмотря на пандемию коронавируса, отметили журналисты.

В последние два месяца лидер Северной Кореи несколько раз пропадал на длительное время.

Был в приподнятом настроении: Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

Daily Mail

Был в приподнятом настроении: Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

Daily Mail

Был в приподнятом настроении: Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

Daily Mail

Был в приподнятом настроении: Ким Чен Ына заметили в необычной одежде

KCNA

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно сестра северокорейского диктатора Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее вероятным разрывом соглашения от 2018 года, которое касается военной сферы.

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Автор
Дарья Дурова
Персона
Ким Чен Ын
Место
Северная Корея
Теги
видео фотографии политика
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