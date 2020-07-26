Ким Чен Ын объявил ЧС из-за коронавируса

В КНДР заявили о первом подозрении на COVID-19.

Лидер КНДР Ким Чен Ын объявил чрезвычайную ситуацию в пограничном с Южной Кореей городе Кэсон из-за первого подозрения на коронавирус.

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Как сообщает Reuters, ранее власти Северной Кореи не признавали случаев COVID-19.

Ким Чен Ын созвал экстренное заседание политбюро и заявил о "критической ситуации, о которой можно сказать, что злобный вирус проник в страну".

По сообщениям северокорейских СМИ, человек, который перебрался в Южную Корею три года назад, нелегально вернулся через укрепленную границу. У него обнаружили симптомы коронавируса.

Аналитики отмечают, что этот эпизод является важным не только потому, что Северная Корея впервые сообщила о случае COVID-19, но и потому, что она планирует обратиться к миру за помощью, возможно, за гуманитарной.

Как писал OBOZREVATEL, ранее КНДР объявила о создании собственной вакцины-кандидата от коронавирусной инфекции.