Каждые 17 секунд COVID-19 убивает человека в Европе – ВОЗ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в Европе каждые 17 секунд от коронавируса умирает один человек.

Об этом заявил директор европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщается на сайте организации. По его словам, только за 9-15 ноября скончались более 29 тысяч пациентов.

Клюге подчеркнул, что за последние две недели смертность в Европе возросла на 18%.

В целом, по состоянию на 19 ноября коронавирусом на континенте заразились около 16 млн, из которых 355 тысяч случаев – летальные. На Европу приходится 28% мировых случаев заболевания и 26% смертей.

Также в ВОЗ заявили, что в ряде европейских стран системы здравоохранения перегружены. Так, во Франции реанимационные отделения заполнены на 95%, а в Швейцарии – на все 100%.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава ВОЗ заявил, что системы здравоохранения в Европе и Америке оказались на грани коллапса.

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