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8 января • обновлено в 21:39
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Авиакатастрофа в Иране: Омелян рассказал, когда Украина сможет забрать тела погибших

1.1т
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Тела украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране, могут быть возвращены домой только после проведения соответствующих экспертиз.

Об этом сообщил в эфире ObozTV экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, точные сроки зависят от того, насколько искренне Иран готов помогать Украине в расследовании авиакатастрофы Boeing 737-800.

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"Ключевой момент – обеспечит ли Иран украинским и международным специалистам полноценный доступ ко всем экспертизам и к месту трагедии. Из этого будут исходить наши дальнейшие действия", – подчеркнул Омелян.

Он напомнил, что президент Владимир Зеленский анонсировал вылет украинских экспертов в Иран уже вечером 8 января.

"Надеюсь, что в ближайшее время – на протяжении нескольких дней – можно будет решить вопрос о возвращении тел украинцев домой. И семьи получат возможность провести их в последний путь. Конечно, сначала должны быть проведены соответствующие экспертизы с привлечением украинских специалистов", – уточнил экс-министр.

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При этом он подтвердил, что Иран имеет полное право не передавать Украине "черные ящики" с разбившегося "Боинга".

"Но Иран является членом ICAO, международной авиационной организации. В 2018 году Иран проходил аудит ICAO и продемонстрировал очень высокие показатели. Поэтому я надеюсь, что несмотря на право не отдавать эти ящики, они обеспечат полноценное участие (в расследовании. – Ред.) как украинской стороны (компании МАУ и государственных органов власти), так и представителей компании Boeing", – отметил Омелян.

Место катастрофы Boeing 737-800 под Тегераном

Место катастрофы Boeing 737-800 под Тегераном

twitter.com/HassanRouhani

Иранские эксперты на месте трагедии

Иранские эксперты на месте трагедии

twitter.com/irnaenglish

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Бывший чиновник также обратил внимание, что созданная международная комиссия не делает выводов о том, кто виновен в крушении.

"Она просто расследует сам инцидент. Чтобы такое не повторилось в будущем", – пояснил он.

Определять виновных, по словам Омеляна, должны правоохранительные органы: как с иранской, так и с украинской стороны.

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Володимир Рунець / facebook.com/mvs.gov.ua

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Крушение украинского Boeing 737 в Иране Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Владимир Омелян
Место
Иран Тегеран
Тег
Авиакатастрофа
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