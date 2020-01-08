Авиакатастрофа в Иране: Омелян рассказал, когда Украина сможет забрать тела погибших

Тела украинцев, погибших при крушении самолета МАУ в Иране, могут быть возвращены домой только после проведения соответствующих экспертиз.
Об этом сообщил в эфире ObozTV экс-министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян. По его словам, точные сроки зависят от того, насколько искренне Иран готов помогать Украине в расследовании авиакатастрофы Boeing 737-800.
"Ключевой момент – обеспечит ли Иран украинским и международным специалистам полноценный доступ ко всем экспертизам и к месту трагедии. Из этого будут исходить наши дальнейшие действия", – подчеркнул Омелян.
Он напомнил, что президент Владимир Зеленский анонсировал вылет украинских экспертов в Иран уже вечером 8 января.
"Надеюсь, что в ближайшее время – на протяжении нескольких дней – можно будет решить вопрос о возвращении тел украинцев домой. И семьи получат возможность провести их в последний путь. Конечно, сначала должны быть проведены соответствующие экспертизы с привлечением украинских специалистов", – уточнил экс-министр.
При этом он подтвердил, что Иран имеет полное право не передавать Украине "черные ящики" с разбившегося "Боинга".
"Но Иран является членом ICAO, международной авиационной организации. В 2018 году Иран проходил аудит ICAO и продемонстрировал очень высокие показатели. Поэтому я надеюсь, что несмотря на право не отдавать эти ящики, они обеспечат полноценное участие (в расследовании. – Ред.) как украинской стороны (компании МАУ и государственных органов власти), так и представителей компании Boeing", – отметил Омелян.
Место катастрофы Boeing 737-800 под Тегераном
twitter.com/HassanRouhani
Иранские эксперты на месте трагедии
twitter.com/irnaenglish
Бывший чиновник также обратил внимание, что созданная международная комиссия не делает выводов о том, кто виновен в крушении.
"Она просто расследует сам инцидент. Чтобы такое не повторилось в будущем", – пояснил он.
Определять виновных, по словам Омеляна, должны правоохранительные органы: как с иранской, так и с украинской стороны.
Мемориал в аэропорту "Борисполь", посвященный погибшему экипажу рейса Тегеран-Киев
Володимир Рунець / facebook.com/mvs.gov.ua
Как сообщал OBOZREVATEL:
Утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана разбился Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа (всего 176 человек). Все они погибли.
МАУ опубликовала полный список погибших. Большинство из них – граждане Ирана и Канады. Также среди жертв – 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
В ту же ночь, за несколько часов до катастрофы, Иран нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Таким образом Корпус стражей Исламской революции (КСИР) ответил американцам на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. По мнению экспертов, Ближний Восток находится в шаге от масштабной войны.
Причины крушения украинского Boeing 737-800 пока неясны. Иран объявил о возгорании двигателя из-за технической неисправности. Однако в МАУ заявили, что самолет был полностью исправен, а экипаж – высокопрофессиональным. Кроме того, самолет успел набрать высоту 2400 метров, поэтому вероятность ошибки пилотов в авиакомпании назвали минимальной.
Среди версий, высказанных в СМИ: случайное попадание иранской ракеты и теракт.
В Украине создали оперативный штаб по расследованию катастрофы, который возглавил секретарь СНБО Алексей Данилов.
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