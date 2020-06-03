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3 июня • обновлено в 19:01
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Картину украинского художника продали на Sotheby's за рекордные 77,23 млн грн

2.6т
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Работу известного украинского художника Ивана Айвазовского "Неаполитанский залив" продали на онлайн-аукционе Sotheby's за рекордные 2,3 млн фунтов стерлингов (77,23 млн грн).

Об этом говорится на сайте аукциона. Картину, которую художник написал в 1878 году изначально оценивали в 800 тысяч-1,2 млн фунтов стерлингов. Однако в итоге торгов среди 16 участников её стоимость возросла более чем в два раза и работа ушла с молотка за 2,3 млн стерлингов в частную коллекцию в Германии.

Специалисты также отмечают, что это рекордная стоимость лота на онлайн-торгах Sotheby's. Кроме этой картины, удалось продать другую работу Айвазовского – "Проходящий корабль лунной ночью" – за 435 тысяч фунтов стерлингов.

Картину Айвазовского продали на Sotheby's за рекордные 77,23 млн грн

Картину Айвазовского продали на Sotheby's за рекордные 77,23 млн грн

Sotheby's

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году аукционный дом Sotheby's продал за 133 млн долларов тюремную робу убитого в 2002 году российского певца Михаила Круга.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Аукцион Sotheby's
Место
Украина
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