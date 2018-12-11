''Какая деградация'': в сети раскритиковали неудачную шутку Путина

Президент России Владимир Путин попытался отшутиться во время встречи с правозащитниками, когда один из них чихнул во время его выступления.

Соответствующий ролик опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Twitter, чем вызвал критику со стороны пользователей, (чтобы посмотреть видео, проскрольте до конца страницы).

"Вот видите, подтверждает!": Путин и чихнувший правозащитник", – подписал пропагандист под видео.

Так, президент РФ говорил, что не согласен отправлять на Родину иностранцев вместо уголовного наказания или лишения свободы.

"Ведь, смотрите, мы поставим граждан России и иностранцев в разное положение, а за одно и то же деяние может оказаться российский гражданин за решеткой, а иностранец просто отправится на Родину – вот какое наказание для него. Это первое. (Чихнул правозащитник) Видите, подтверждает", – сказал он.

Владимир Путин Пресс-служба Кремля

Пользователи ответили Смирнову, что это ничтожная шутка, а страна, вместе с "журналистами" деградирует.

"Шутка 99lvl. Ничтожество", "Какая деградация всего в стране, включая "журналистов", "Веские доказательства, когда других нет", "Чих пых пук... Ужас", – написали пользователи.

"Вот видите, подтверждает!": Путин и чихнувший правозащитник pic.twitter.com/i3cNt9gRWi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 11 грудня 2018 р.

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