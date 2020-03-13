Ловят детей на улицах и вводят нормы на продукты. Как переживают эпидемию коронавируса в разных странах

Из-за COVID-19 во многих странах введен карантин. В Италии не только закрыли все заведения, но и запретили играть в карты. В Польше полиция на улице ловит детей. А в Германии под угрозой оказался спектакль, который ставят раз в десять лет.

Как другие страны мира переживают карантин – читайте в материале OBOZREVATEL.

Италия

В Италии из-за коронавируса прибегли уже к самым крайним мерам. Закрыты бары и рестораны. Этим заведениям предложили перейти на доставку еды и кейтеринг.

Пока действуют заправки, табачные и газетные киоски. Закрыты все магазины, кроме продуктовых. Работает общественный транспорт, также разрешено функционировать фабрикам и заводам, но только при условии, что они позаботятся о безопасности своих сотрудников. Правда, это вызвало возмущение среди самих рабочих, они настаивают на том, чтобы остановить производство на 15 дней и не подвергать их опасности заражения. Работники фабрики известного бренда мужской моды Corneliani даже объявили забастовку из-за этого.

Также итальянцы могут выходить из дома только по соображениям необходимости – например, на работу, в магазин или в больницу.

В регионе Кампания запретили играть в карты, которые так любят пожилые люди. Власти даже на улице проверяют, чтобы никто не играл в карты. Теперь итальянцы могут заняться любимой игрой только дома.

Из-за коронавируса в Кампании запретили играть в карты

В некоторых регионах Италии власти собираются ввести запрет на прогулки и пробежки в парках. Также закрыты спортзалы, студии йоги. Те кто, не хочет терять спортивную форму, перешли на занятия в режиме онлайн – они берут уроки у тренеров в интернете.

Польша

В Польше тоже закрыли все школы, детские сады и другие учебные заведения – на две недели. И хоть карантин ввели с 12 марта, в четверг и пятницу школы все еще были открыты, чтобы родители смогли подготовится к присмотру за ребенком. В эти дни занятия проводиться не будут, но за детьми присмотрят.

Власти республики предлагают родителям перейти на удаленную работу, а также одному из родителей ребенка до восьми лет предусмотрена выплата специальной помощи.

При этом премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий отметил, что карантин не означает каникулы. Напротив, он призвал граждан не покидать свои дома, отказаться от ресторанов и кафе и поменьше гулять на улице. Ограничение касается и детей – их Моравецкий тоже попросил сидеть дома. Более того, за этим даже следит полиция и просит им сообщать, если кто-то увидел детей на улице.

Также на время карантина закроют музеи и кинотеатры.

На волне растущей паники люди бросились скупать продукты и средства гигиены. В социальных сетях можно найти как тех, кто заставил дома все полки консервами, макаронами, крупами, мылом и туалетной бумагой, так и тех, кто стоит перед пустыми прилавками и спрашивает, что ему завтра покупать на обед.

Пустые полки в супермаркете Tesco в Вроцлаве

Пустые полки в супермаркете Tesco в Вроцлаве

Пустые полки в супермаркете Tesco в Вроцлаве

Германия

В Германии ввели запреты на массовые мероприятия, собирающих более 1000 зрителей. Ограничения продлятся до окончания пасхальных праздников, то есть до 19 апреля.

В частности, из-за этого отменяются многие культурные мероприятия в филармониях, операх, театрах и концертных залах. Если же залы вмещают меньше 500 человек, то власти разрешают руководству принимать решение в индивидуальном порядке.

К слову, 16 мая запланирована премьера спектакля "Страсти Господни" в баварском Обераммергау. Этот спектакль проводят раз в 10 лет, согласно обету, который дали жители Обераммергау еще в 1633 году – связан он, кстати, с эпидемией. Тогда жители деревни поклялись, что если чума обойдет их стороной, то они своими силами раз в 10 лет будут ставить этот спектакль. Так и получилось. Пока постановку отменять не собираются.

Некоторые вузы Германии тоже включились в борьбу с коронавирусом. В Берлине, например, перенесли старт семестра на 20 апреля (сейчас у них каникулы) и позволили сдавать экзамены онлайн. Правда, вузы в некоторых городах пока только думают о том, нужно ли переносить старт учебы, благо, время пока у них есть.

Также в Мюнхене 150 сотрудников компании BMW отправили на двухнедельный карантин после того, как у одного из них обнаружили коронавирус.

Из-за COVID-19 отправили на карантин 150 работников завода BMW

Чтобы избежать массовой и безразборной скупки продуктов в магазинах, власти Германии решили составить список необходимого, рассчитанный на 10 дней карантина. Туда входят:

3,5 килограмма крупы, хлеба, картофеля, макарон и риса (всего),

2,5 килограмма консервированных овощей и орехов,

4 килограмма сухофруктов и консервированных фруктов,

2,6 килограмма молока и молочных продуктов,

1,5 килограмма мяса, рыбы, яиц или яичного порошка,

0,4 килограмма жиров и растительного масла.

запас медикаментов, свечи, газовая горелка, фонарь, батарейки, средство для дезинфекции.

США

Президент США Дональд Трамп объявил о закрытии любых сообщений с Европой (кроме Великобритании). Месяц в США невозможно будет попасть ни самолетом, ни морским путем.

Также он призвал конгресс ослабить налоги, чтобы экономика США не так сильно пострадала от вспышки коронавируса. С деньгами связана еще одна интересная особенность карантинных мер в США – наличные, которые поступают из стран Азии, будут убирать на 7-10 дней и только потом пустят в оборот.

В пригороде Нью-Рошелл (неподалеку от Нью-Йорка) был выявлен очаг коронавируса. Туда направили военных для помощи местным жителям – например, они доставляют продукты людям, которые находятся на изоляции. К слову о продуктах: в некоторых штатах тоже наблюдается ажиотаж за продовольствием, из-за чего полки супермаркетов пустуют. Например, Юрий Сапронов опубликовал фотографии из магазина в Майами – почти ничего нет.

В США опустели прилавки магазинов Facebook Юрия Сапронова

В США опустели прилавки магазинов Facebook Юрия Сапронова

В США опустели прилавки магазинов Facebook Юрия Сапронова

В Вашингтоне объявили чрезвычайное положение и запретили проводить массовые мероприятия с участием более 1000 человек, а праздники и фестивали отменили до 31 марта.

Также из-за коронавируса отменили игры Национальной баскетбольной лиги США, после того как у игрока команды "Юта Джаз" обнаружили вирус.

Китай

В Китае эпидемия идет на спад – за 12 марта зафиксировали всего 8 новых случаев заражения. Из-за этого закрыли все 14 переоборудованных под больных коронавирусом больниц, а в карантинных зонах начинают смягчать меры.

Например, в эпицентре эпидемии провинции Хубэй власти решили частично снять запрет на передвижение жителей и восстановить работу общественного транспорта. Теперь всех проживающих там людей подвяжут к электронной системе учета здоровья Alipay Health Code. Выглядит это так: устанавливаете приложение, там появляется QR-код, указывающий на то, имели вы контакты с больными или нет.

Код может быть трех цветов – красный, желтый и зеленый. С зеленым можно передвигаться по всей провинции, с желтым – только в пределах населенного пункта, а с красным оставаться дома на карантине. Правда, ни власти, ни авторы приложения не объясняют, как оно работает и вычисляет потенциальных больных.

На Ухань такая схема распространяться не будет – город все еще находится в зоне высокого риска.

В Китае ввели систему QR-кодов South China Morning Post

Постепенно восстанавливают работу предприятия, кроме кинотеатров, спортзалов, ресторанов, общественных бань, книжных магазинов, салонов красоты и общепита.

Меры по борьбе с коронавирусом вводят и другие страны: Бельгия, Израиль, Латвия, Литва, Эстония и т.д.

Отменяются массовые мероприятия, занятия в школах, люди продолжают скупать продукты. OBOZREVATEL же напоминает, что для профилактики коронавируса нужно делать следующее:

часто мойте руки;

избегайте мест скопления людей;

избегайте недоваренного мяса, рыбы.

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