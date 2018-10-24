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Александр Кушнарь
Александр Кушнарь
Главный редактор NewsaderВсе статьи автора

Как назвать тех, кто торгует с убийцами своего народа?

5.6т

Российский премьер Медведев заявил о санкциях против Украины. Если вы думаете, что "санкции" — это наращивание и без того масштабного военного присутствия на Донбассе, то вы ошибаетесь. Оказывается, Кремль собирается запретить поставки ряда украинских товаров в Россию, а также заблокировать активы украинцев в РФ. Иными словами, Москва намерена помочь украинскому обществу разорвать, наконец, все связи с агрессором. В путинской администрации, конечно же, полагают, что нанесут вред украинскому государству. Однако подобные демарши лишь укрепят его. Единственные, кто пострадают здесь — это ренегаты. Я прошу прощения за столь резкие оценки, но как назвать тех, кто торгует с убийцами своего народа и держит счета в стране-агрессоре? Когда-то в Украине в ходу был бойкот российских товаров. Сегодня глава российского правительства дал нам прекрасный повод возобновить эту акцию в Украине и по всему миру.

Новости
Донбасс порожняк не гонит

Понятное дело, что еще одна цель Кремля — это вызвать недовольство у украинских бизнесменов политикой Порошенко и заставить их выступить на стороне прокремлевского кандидата на президентских выборах. Украинское общество, однако, гораздо более зрелое, чем кажется кремлевским аналитикам. Именно поэтому они не смогли предвидеть ни Евромайдана, ни его победу, ни бегства Януковича. Все, на что хватило путинских экспертов — это разговоры о "вмешательстве США" в судьбоносные процессы. Те же эксперты теперь советуют Путину и Медведеву ввести торговые санкции. Результат будет такой же, как и 4 года назад: ничего, кроме усиления ненависти к российскому правительству, укрепления украинской национальной идентичности и продолжения евроинтеграции, Путин не получит. В конце концов, зачем сохранять торговые отношения с Россией, когда под боком — Европа с ее безвизом?

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Автор
Александр КушнарьАлександр Кушнарь
Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Источник
Источник:facebook Александра Кушнаря
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Как назвать тех, кто торгует с убийцами своего народа?" У них, точнее у него, даже имя есть, некий Дональд Трамп.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Кушнарь так и не понял, что санкции только против таких парашенка.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Укропы 70% угля покупают в РФ. Попробуйте заменить его безвизом.
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Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Dell Alex, а проверь сам сколько угля закупается
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Dell Alex
Dell Alex
Афанасьев Алексей, Леха, это тебе по телевизору сказали? ))) И ты, кстати, так и не понял, что тебе сказал Дима с уточкой? )))
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