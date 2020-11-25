Изъятые в Таиланде "наркотики" на 1 млрд долларов оказались моющим средством. Фото

Полиция Таиланда 12 ноября изъяла рекордную для страны партию наркотиков, которые после более тщательной проверки оказались моющим средством.

Министр юстиции Сомсака Тхепсутина 24 ноября заявил, что произошло "недоразумение", пишет ВВС (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

На одном из складов Таиланда полиция обнаружила 475 мешков весом 11,5 тонн с белым гранулированным веществом. Проведенное в полевых условиях исследование показало, что это кетамин. Власти объявили об изъятии рекордной партии наркотиков на 1 миллиард долларов.

Кетамин, который называют "наркотиком для вечеринок", применяется в медицине в качестве обезболивающего. В то же время его принимают и для расслабления или галлюцинаций, однако в этом случае препарат может нанести серьезный вред здоровью, вплоть до летального исхода.

Проведенное позднее лабораторное исследование показало, что изъятое вещество – это тринатрийфосфат.

Тринатрийфосфат – белое порошкообразное вещество, которое используют в качестве чистящего средства или пищевой добавки.

Несмотря на ошибку, в Минюсте Таиланда не исключают, что в чистящие средства могли прятать наркотики, поскольку владелец найденных мешков сбежал во время приезда полиции.

Как сообщал OBOZREVATEL, в порту Бельгии обнаружили крупнейшую в мире партию наркотиков, поступившую из-за рубежа, – 11,5 тонн кокаина.