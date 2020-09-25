Израиль ввел тотальный карантин на фоне рекордного скачка COVID-19

Суточный прирост заражения коронавирусом в Израиле достиг 8 126 случаев, а смертности – 61. Кроме того, в стране провели 60 524 теста, из которых рекордные 13% оказались положительными. В связи с этим израильтян переведут на ужесточенный карантин.

Об этом написал на Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков. По его словам, самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в таких городах, как:

Иерусалим (6 413);

Бней Брак (3 450);

Ашдод (2 470);

Тель-Авив-Яффо (1 894);

Нетания (1 596);

Петах-Тиква (1 553);

Беэр-Шева (1 489);

Модиин Илит (1 472);

Холон (1 320);

Хайфа (1 301);

Ришон ле-Цион (1257);

Ашкелон (1049);

Эльад (1036).

Как отметил журналист, новые ограничительные правила Минздрава вступят в силу 25 сентября с 14:00 и будут действовать две недели (до 9 октября) с возможностью продления.

Когда можно нарушать дистанцию в 1 км

Прибытие на работу и возвращение с нее сотрудника жизненно важного предприятия/солдата.

Приобретение лекарств, продуктов питания, товаров и услуг первой необходимости.

Помощь человеку, испытывающему трудности или находящемуся в тяжелом положении.

Медицинская/психологическая помощь, процедуры альтернативной медицины (один пациент), услуги в рамках системы социального обеспечения и неотложная социальная помощь.

Посещение Кнессета/суда/донорство крови.

Занятия спортом одиночки/группы людей, проживающих вместе – без ограничений, при условии неиспользования автомобиля.

Участие в похоронах или обряде обрезания.

Посещение женской миквы для окунания.

Ведущий молитвы с разрешением Министерства по делам религий на участие в молитвах в Йом Кипур.

Необходимый уход за домашними животными.

Передача ребенка между родителями, которые не живут вместе, или передача на попечение другого лица ребенка, единственный родитель которого выходит по неотложной необходимости.

Посещение дневного образовательного учреждения, деятельность которого разрешена (специальное образование, дети работников предприятий жизнеобеспечения).

Выезд людей с ограниченными возможностями из социальных учреждений для посещения родственников первой степени родства и посещение их членами семьи в учреждении.

Выезд членов семьи первой степени родства, чтобы почтить память павших в войне Судного дня.

Переезд.

Авиасообщение/общественный транспорт согласно инструкциям, которые будут опубликованы.

Правила карантина во время праздников

Запрещено оставаться в доме другого человека (кроме разрешенных целей, например, для выполнения работы или оказания помощи нуждающемуся в ней человеку).

Запрещено находиться на пляже, кроме как для разрешенных занятий спортом (включая плавание; одному человеку/группе людей, проживающих вместе и прибывающих из дома не на автомобиле).

Правила поведения в общественных местах

Запрет собраний: не более 20 человек на открытом воздухе и 10 в помещении. В жилом помещении может находиться только одна семья.

Молитва – на расстоянии до 1 км от дома, запрещено молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы только на открытых площадках – до 20 человек, кроме Йом Кипур, когда они будут проводиться по особому распорядку.

Соблюдение дистанции 2 м между людьми.

Ограничение количества пассажиров в транспорте: до 3-х человек (кроме проживающих вместе) и еще один пассажир на каждом дополнительном ряду сидений.

Ограничения в сфере торговли, досуга и развлечений

Запрещена работа бизнесов и мест, открытых для публики (включая магазины, рестораны – кроме доставки, бассейны, тренажерные залы, парикмахерские, салоны красоты, места развлечений и досуга), и прием населения на рабочих местах.

Запрещена работа рынков или ярмарок, открытие лавок, в том числе продуктовых на рынке.

Исключения

Магазины жизненно важных товаров: продовольственные, оптики, аптеки, магазины средств гигиены, хозтоваров, электротоваров, средств связи, прачечные, лаборатории по ремонту средств связи и компьютеров.

Гостиницы и жилые единицы для отдыха закрыты для отдыхающих.

Места, используемые только для тренировок профессиональных спортсменов.

Разрешено выходить из дома с целью приобретения 4 видов растений для праздника Суккот, предметов, необходимых для строительства сукки и обряда искупления.

В этот период также разрешается открыть пункт продажи (но не рынок или ярмарку) всего вышеуказанного или место, используемое для выполнения обряда.

Напомним, в последние дни в Израиле наблюдался постоянный рост статистики заболеваемости. На фоне этого 18 сентября правительство Израиля одобрило введение трехнедельного режима изоляции из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если немедленно не предпринять жесткие меры, то страна "окажется на краю пропасти".