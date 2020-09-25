Израиль ввел тотальный карантин на фоне рекордного скачка COVID-19

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Мир
2,6 т.

  • Новые ограничительные меры начнут действовать с 14:00 25 сентября

  • Людям запретили отдаляться от дома более чем на 1 км

  • Меры безопасности затронут даже религиозную сферу

В Израиле введен тотальный карантин

Суточный прирост заражения коронавирусом в Израиле достиг 8 126 случаев, а смертности – 61. Кроме того, в стране провели 60 524 теста, из которых рекордные 13% оказались положительными. В связи с этим израильтян переведут на ужесточенный карантин.

Об этом написал на Telegram-канале "Дежурный по Израилю" журналист Марк Новиков. По его словам, самый высокий показатель заболеваемости зафиксирован в таких городах, как:

  • Иерусалим (6 413);

  • Бней Брак (3 450);

  • Ашдод (2 470);

  • Тель-Авив-Яффо (1 894);

  • Нетания (1 596);

  • Петах-Тиква (1 553);

  • Беэр-Шева (1 489);

  • Модиин Илит (1 472);

  • Холон (1 320);

  • Хайфа (1 301);

  • Ришон ле-Цион (1257);

  • Ашкелон (1049);

  • Эльад (1036).

Как отметил журналист, новые ограничительные правила Минздрава вступят в силу 25 сентября с 14:00 и будут действовать две недели (до 9 октября) с возможностью продления.

Ситуация с коронавирусом в Израиле .

Когда можно нарушать дистанцию в 1 км

  • Прибытие на работу и возвращение с нее сотрудника жизненно важного предприятия/солдата.

  • Приобретение лекарств, продуктов питания, товаров и услуг первой необходимости.

  • Помощь человеку, испытывающему трудности или находящемуся в тяжелом положении.

  • Медицинская/психологическая помощь, процедуры альтернативной медицины (один пациент), услуги в рамках системы социального обеспечения и неотложная социальная помощь.

  • Посещение Кнессета/суда/донорство крови.

  • Занятия спортом одиночки/группы людей, проживающих вместе – без ограничений, при условии неиспользования автомобиля.

  • Участие в похоронах или обряде обрезания.

  • Посещение женской миквы для окунания.

  • Ведущий молитвы с разрешением Министерства по делам религий на участие в молитвах в Йом Кипур.

  • Необходимый уход за домашними животными.

  • Передача ребенка между родителями, которые не живут вместе, или передача на попечение другого лица ребенка, единственный родитель которого выходит по неотложной необходимости.

  • Посещение дневного образовательного учреждения, деятельность которого разрешена (специальное образование, дети работников предприятий жизнеобеспечения).

  • Выезд людей с ограниченными возможностями из социальных учреждений для посещения родственников первой степени родства и посещение их членами семьи в учреждении.

  • Выезд членов семьи первой степени родства, чтобы почтить память павших в войне Судного дня.

  • Переезд.

  • Авиасообщение/общественный транспорт согласно инструкциям, которые будут опубликованы.

Правила карантина во время праздников

  • Запрещено оставаться в доме другого человека (кроме разрешенных целей, например, для выполнения работы или оказания помощи нуждающемуся в ней человеку).

  • Запрещено находиться на пляже, кроме как для разрешенных занятий спортом (включая плавание; одному человеку/группе людей, проживающих вместе и прибывающих из дома не на автомобиле).

Правила поведения в общественных местах

  • Запрет собраний: не более 20 человек на открытом воздухе и 10 в помещении. В жилом помещении может находиться только одна семья.

  • Молитва – на расстоянии до 1 км от дома, запрещено молиться в одном помещении с другим человеком. Молитвы только на открытых площадках – до 20 человек, кроме Йом Кипур, когда они будут проводиться по особому распорядку.

  • Соблюдение дистанции 2 м между людьми.

  • Ограничение количества пассажиров в транспорте: до 3-х человек (кроме проживающих вместе) и еще один пассажир на каждом дополнительном ряду сидений.

Ограничения в сфере торговли, досуга и развлечений

  • Запрещена работа бизнесов и мест, открытых для публики (включая магазины, рестораны – кроме доставки, бассейны, тренажерные залы, парикмахерские, салоны красоты, места развлечений и досуга), и прием населения на рабочих местах.

  • Запрещена работа рынков или ярмарок, открытие лавок, в том числе продуктовых на рынке.

Исключения

  • Магазины жизненно важных товаров: продовольственные, оптики, аптеки, магазины средств гигиены, хозтоваров, электротоваров, средств связи, прачечные, лаборатории по ремонту средств связи и компьютеров.

  • Гостиницы и жилые единицы для отдыха закрыты для отдыхающих.

  • Места, используемые только для тренировок профессиональных спортсменов.

  • Разрешено выходить из дома с целью приобретения 4 видов растений для праздника Суккот, предметов, необходимых для строительства сукки и обряда искупления.

  • В этот период также разрешается открыть пункт продажи (но не рынок или ярмарку) всего вышеуказанного или место, используемое для выполнения обряда.

Напомним, в последние дни в Израиле наблюдался постоянный рост статистики заболеваемости. На фоне этого 18 сентября правительство Израиля одобрило введение трехнедельного режима изоляции из-за коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что если немедленно не предпринять жесткие меры, то страна "окажется на краю пропасти".

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