В испанском городе Кампо-де-Криптана 26 февраля устроили карнавал на тему Холокоста, одни участники которого нарядились в нацистскую форму, а другие – в робы заключенных концлагерей.

Израильское посольство в Испании в Twitter назвало такое мероприятие "гнусным и отрвратительным действом", которое "насмехается над шестью миллионами евреев, убитыми нацистами" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца новости).

Также мероприятие осудил Музей Освенцима у себя в Twitter, назвав его "вульгарным китчем".

Участники карнавала прошлись в костюмах, похожих на нацистскую форму, в то время как на других были надеты робы заключенных концлагерей. Они размахивали флагами Израиля.

Одна из повозок была оформлена в виде газовой камеры. В шествии также были дети с желтыми звездами Давида.

После того возмущения со стороны Израиля, глава муниципалитета и организаторы карнавала принесли свои извинения. Они заявили, что хотели донести масштабы трагедии, но средства художественного выражения выбрали неверно, передает vesty.co.il.

Hard to describe: memory upside-down, far beyond vulgar kitsch, without any relevance, without reflection & respect.



Difícil de describir: desmemoria traspasando la frontera de la vulgaridad y lo kitsch. Sin ningún tipo de relevancia, reflexión ni respeto. https://t.co/Zfy8z0eH1B