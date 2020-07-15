Израиль охватил массовый протест из-за вспышки коронавируса: требовали отставки премьера. Фото и видео
Израиль охватил массовый протест из-за вспышки коронавируса.
Вечером во вторник, 14 июля, в Иерусалиме (Израиль) прошли массовые акции протеста против премьер-министра Биньямина Нетаниягу и всего правительства.
Тысячи местных жителей вышли на улицы выразить недовольство действиями властей в условиях коронавирусного кризиса, сообщает издание newsru.co.il (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Участники акции требовали отставки Нетаниягу из-за новой вспышки COVID-19 в стране, а также в связи с выдвинутыми против него обвинениями.
В Израиле прошел массовый протест
Для разгона толпы полиция применила специальные средства. Также были задействованы конная полиция и полицейский автомобиль с брандспойтом.
Люди вышли на улицы Иерусалима
В результате столкновений с полицией было задержано более 60 демонстрантов. Их обвинили в нарушении общественного порядка, акциях вандализма и нападениях на сотрудников правоохранительных органов.
Причиной стала новая вспышка коронавируса
Утром большинство задержанных отпустили. В отношении восьмерых полиция добивается через суд продления содержания под стражей.
Недовольные граждане требовали отставки премьер-министра
Люди вышли на акцию в масках
Полиция разгоняла протестующих в Иерусалиме
Как писал OBOZREVATEL ранее, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "экстренной" ситуацию с возобновлением распространения COVID-19 в стране.