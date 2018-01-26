УкрEngРус
ПолитикаЭкономика

Изгнанник: польский "друг Путина" покинул Европарламент

1.7тЧитать новость на украинском

Пророссийский евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке заявил о сложении депутатских полномочий.

По его словам, он оставляет Европарламент, чтобы вернуться в национальную политику накануне выборов в 2019 году, передает EUobserver.

Корвин-Микке утверждает, что чувствует себя "изгнанником" в этом органе.

Новости
Януш Корвин-Микке "зигует" в Европарламенте

"Я потратил огромное количество времени в Брюсселе", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Корвин-Микке похвастался своим визитом в аннексированный Крым.

Позже Корвин-Микке заявил, что Украина "представляет угрозу" существованию Польши в отличие от "дружественной" России.

Персона
Януш Корвин-Микке
Объект
Европейский парламент
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости