Изгнанник: польский "друг Путина" покинул Европарламент

Пророссийский евродепутат от Польши Януш Корвин-Микке заявил о сложении депутатских полномочий.

По его словам, он оставляет Европарламент, чтобы вернуться в национальную политику накануне выборов в 2019 году, передает EUobserver.

Корвин-Микке утверждает, что чувствует себя "изгнанником" в этом органе.

"Я потратил огромное количество времени в Брюсселе", - сказал он.

Как сообщал "Обозреватель", в 2015 году Корвин-Микке похвастался своим визитом в аннексированный Крым.

Позже Корвин-Микке заявил, что Украина "представляет угрозу" существованию Польши в отличие от "дружественной" России.