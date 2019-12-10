Из-за Украины? Выяснилось, зачем Лавров едет к Трампу

Во время встречи президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне 10 декабря будут обсуждаться Украина и Сирия.

Об этом пишет Washington Post. Также уточняется, что будет затронут вопрос контроля над вооружениями.

По словам анонимного источника, Трамп встретится с главой МИД РФ в Белом доме. Также Лавров посетит Госдепартамент, где он и Помпео дадут общую пресс-конференцию.

Сергей Лавров ТАСС

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал визит Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в Овальном кабинете будет закрытой для прессы, точная продолжительность неизвестна.

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