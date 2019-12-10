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10 декабря • обновлено в 16:40
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Из-за Украины? Выяснилось, зачем Лавров едет к Трампу

2.2т
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Во время встречи президента США Дональда Трампа и госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне 10 декабря будут обсуждаться Украина и Сирия.

Об этом пишет Washington Post. Также уточняется, что будет затронут вопрос контроля над вооружениями.

По словам анонимного источника, Трамп встретится с главой МИД РФ в Белом доме. Также Лавров посетит Госдепартамент, где он и Помпео дадут общую пресс-конференцию.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

ТАСС

Ранее госсекретарь США Майк Помпео прокомментировал визит Лаврова в Вашингтон на фоне слушаний по импичменту. По его словам, слушания не должны мешать работе администрации.

Как сообщал OBOZREVATEL, встреча в Овальном кабинете будет закрытой для прессы, точная продолжительность неизвестна.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Персоны
Дональд Трамп Майк Помпео Сергей Лавров
Место
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Опять в рейхе все крутится вокруг глобуса Украины) Лавров исключительно из-за нее туда помчался) Это одна из тем, в которых интересы России и США расходятся и которые будут обсуждать. Украина - один из объектов обсуждения.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Всё на свете происходит из-за украины)
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Солнце встаёт из за Украины.
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