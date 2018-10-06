"Из России с любовью!" Скандал со Скрипалями в Солсбери получил музыкальное продолжение

В британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пройдет концерт под названием "Из России с любовью".

Выступление состоится в церкви Святого Мартина 13 октября. На нем пианисты сыграют классические произведения русских композиторов, таких как Сергей Рахманинов, Петр Чайковский и Дмитрий Шостакович, пишет The Independent.

Примечательно, что название концерта совпадает с одноименным романом про Джеймса Бонда — вымышленного агента MI6, — в котором он работает с советским агентом.

Организаторы заверили, что концерт готовился еще год назад, поэтому не имеет ничего общего со скандалом вокруг Скрипалей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее выяснилось, что у экс-шпиона из России Сергея Скрипаля, которого отравили "Новичком" в Солсбери, на самом деле серьезные проблемы со здоровьем.