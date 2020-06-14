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14 июня • обновлено в 10:09
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Италия с партнерами заказали 400 млн доз вакцины от COVID-19: названы даты

1.6т
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Италия, Германия, Франция и Нидерланды подписали контракт с компанией АstraZeneca на поставку новой вакцины от коронавируса (COVID-19).

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Как сообщил в Twitter глава Минздрава Италии Роберто Сперанца, речь идет о 400 млн доз вакцины, предназначенных для всего населения Европы.

Европа заказала 400 млн доз вакцины от коронавируса

Европа заказала 400 млн доз вакцины от коронавируса

Разработкой данной вакцины занимается АstraZeneca и Оксфордский университет. Ее испытания должны закончиться осенью этого года, тогда же компания обещает первые 30 млн доз, а до конца 2020 года – еще 100 млн.

Оксфордская вакцина считается одной из самых перспективных в мире. Первая партия для вакцинации от коронавируса будет доступна только гражданам Великобритании.

Италия с партнерами заказали 400 млн доз вакцины от COVID-19: названы даты

Скрин Twitter

Как сообщал OBOZREVATEL, в США обнародовали предварительные результаты испытания вакцины от COVID-19 на мышах. Ученые пришли к выводу, что даже одна ее доза способна защитить от вируса. При этом препарат не увеличивает риск тяжелого течения болезни, чего они ранее опасались.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Тег
вирус
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