Истребители России устроили опасную стычку с самолетом США над морем. Видео

Два российских истребителя Су-35 небезопасно сблизились с американским самолетом-разведчиком Poseidon P-8A в небе над Средиземным морем.

Инцидент случился 26 мая и длился в общей сложности 65 минут, передает пресс-служба 6-го флота ВМС США.

"Перехват был признан небезопасным и непрофессиональным из-за того, что российские пилоты заняли близкую станцию ​​на каждом крыле P-8A одновременно, ограничивая способность P-8A безопасно маневрировать", – говорится в сообщении.

Истребители РФ устроили стычку с самолетом США ВМС США

В ВМС Штатов отметили, что действия российских пилотов Су-35 не соответствовали хорошему летному мастерству и правилам международных полетов, таким образом, ставя под угрозу безопасность полета обоих самолетов.

Истребители РФ устроили стычку с самолетом США ВМС США

"Пока российский самолет работал в международном воздушном пространстве, это взаимодействие было безответственным. Мы ожидаем, что они будут действовать в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов в открытом море и над открытым морем (INCSEA). Подобные действия увеличивают вероятность столкновений в воздухе", – подчеркнуто в сообщении.

Истребители РФ устроили стычку с самолетом США ВМС США

Истребители РФ устроили стычку с самолетом США ВМС США

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля российский истребитель Су-35 опасно сблизился с американским морским патрульным самолетом P-8A Poseidon.

Ранее 15 апреля истребитель Су-35 проделал маневр в 8 метрах перед американским патрульным самолетом P-8A Poseidon, что в США сочли опасным жестом со стороны РФ.

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