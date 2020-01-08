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9 января • обновлено в 00:56
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История повторяется? В катастрофе украинского Boeing в Иране заметили странное совпадение

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Факт катастрофы украинского лайнера МАУ именно на территории Ирана вызывает вопросы, учитывая, что в 1988 году США сбили иранский самолет и Тегеран мог таким образом пытаться отомстить.

На это обратил внимание в материале The Independent редактор журнала Aviation Security International Филипп Баум. Он подчеркнул, что пока рано спекулировать, однако ситуация действительно неоднозначная.

По словам Баума, авария примечательна тем, что это случилось в Иране именно сейчас – на фоне конфликта Тегерана с США из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

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В катастрофе Boeing в Иране заметили странное совпадение

В катастрофе Boeing в Иране заметили странное совпадение

Комсомольская правда

"Если ассоциировать два государства со сбитыми самолетами, как жертвы, то Украина приходит на ум исключительно из-за катастрофы MH17. Иран же пережил аналогичную трагедию в 1988 году", – отметил он.

Но, добавил Баум, это может быть просто "странным совпадением". "Я просто думаю, что ничто не указывает на то, что это было сбитие. Если же и правда так, то кто это мог сделать?" – задался он вопросом.

Отметим, в СМИ уже предположили, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО системы Ирана, целясь, например, в американское воздушное судно. В пользу этой версии свидетельствуют также странные отметины, похожие на следы от выстрелов, на обломках Boeing.

Кроме того, 7 января президент Ирана Хасан Роухани напомнил в своем Twitter США о сбитом в 1988 году иранском самолете. "Вы должны помнить число 290. Никогда не угрожайте иранскому народу!" – пригрозил он.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Убийство генерала Сулеймани Конфликт США и Ирана Крушение украинского Boeing 737 в Иране
Персона
Касем Сулеймани
Место
Иран
Теги
самолет разбился самолет
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Червоний Данило
Червоний Данило
это не совпадение. самолет сбили. эксперты заявляют что видно что самолет горел как сбитый. тем более это случилось через 2 часа после обстрела баз США.
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Livesey David
Livesey David
Иранцы обстреляли ракетами американские базы, потери американцев - 200 убитых иранцев.
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Crimea Yalta
Crimea Yalta
помилуй Отче души грешные убиенных Твоих
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Crimea Yalta, Если правильно: невинноубиенных...
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