История повторяется? В катастрофе украинского Boeing в Иране заметили странное совпадение

Факт катастрофы украинского лайнера МАУ именно на территории Ирана вызывает вопросы, учитывая, что в 1988 году США сбили иранский самолет и Тегеран мог таким образом пытаться отомстить.
На это обратил внимание в материале The Independent редактор журнала Aviation Security International Филипп Баум. Он подчеркнул, что пока рано спекулировать, однако ситуация действительно неоднозначная.
По словам Баума, авария примечательна тем, что это случилось в Иране именно сейчас – на фоне конфликта Тегерана с США из-за убийства генерала Касема Сулеймани.
В катастрофе Boeing в Иране заметили странное совпадение
Комсомольская правда
"Если ассоциировать два государства со сбитыми самолетами, как жертвы, то Украина приходит на ум исключительно из-за катастрофы MH17. Иран же пережил аналогичную трагедию в 1988 году", – отметил он.
Но, добавил Баум, это может быть просто "странным совпадением". "Я просто думаю, что ничто не указывает на то, что это было сбитие. Если же и правда так, то кто это мог сделать?" – задался он вопросом.
Отметим, в СМИ уже предположили, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО системы Ирана, целясь, например, в американское воздушное судно. В пользу этой версии свидетельствуют также странные отметины, похожие на следы от выстрелов, на обломках Boeing.
Кроме того, 7 января президент Ирана Хасан Роухани напомнил в своем Twitter США о сбитом в 1988 году иранском самолете. "Вы должны помнить число 290. Никогда не угрожайте иранскому народу!" – пригрозил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украинский самолет Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), на борту которого находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, 8 января разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран).
Появились первые фото разбившегося лайнера. Также опубликовано видео с места аварии.
СМИ сообщили, что все пассажиры и члены экипажа погибли.
В результате крушения самолета Boeing 737 погибли 11 украинцев. В сети показали их имена.
Позже МАУ опубликовали полный список погибших пассажиров и членов экипажа во время крушения в Иране самолета Boeing 737. Среди погибших пассажиров были две украинки – Елена Малахова и Ольга Кобюк.
В МАУ заявили, что самолет успел набрать высоту 2 400 м перед крушением, поэтому вероятность ошибки пилотов минимальна.
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