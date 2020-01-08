История повторяется? В катастрофе украинского Boeing в Иране заметили странное совпадение

Факт катастрофы украинского лайнера МАУ именно на территории Ирана вызывает вопросы, учитывая, что в 1988 году США сбили иранский самолет и Тегеран мог таким образом пытаться отомстить.

На это обратил внимание в материале The Independent редактор журнала Aviation Security International Филипп Баум. Он подчеркнул, что пока рано спекулировать, однако ситуация действительно неоднозначная.

По словам Баума, авария примечательна тем, что это случилось в Иране именно сейчас – на фоне конфликта Тегерана с США из-за убийства генерала Касема Сулеймани.

В катастрофе Boeing в Иране заметили странное совпадение Комсомольская правда

"Если ассоциировать два государства со сбитыми самолетами, как жертвы, то Украина приходит на ум исключительно из-за катастрофы MH17. Иран же пережил аналогичную трагедию в 1988 году", – отметил он.

Но, добавил Баум, это может быть просто "странным совпадением". "Я просто думаю, что ничто не указывает на то, что это было сбитие. Если же и правда так, то кто это мог сделать?" – задался он вопросом.

Отметим, в СМИ уже предположили, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО системы Ирана, целясь, например, в американское воздушное судно. В пользу этой версии свидетельствуют также странные отметины, похожие на следы от выстрелов, на обломках Boeing.

Кроме того, 7 января президент Ирана Хасан Роухани напомнил в своем Twitter США о сбитом в 1988 году иранском самолете. "Вы должны помнить число 290. Никогда не угрожайте иранскому народу!" – пригрозил он.

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