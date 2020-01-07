Испугался нападения? Путина в "мирной" Сирии охраняли боевые самолеты

Российские военные самолеты "Су" обеспечивали безопасность главы РФ Владимира Путина во время визита в Сирию.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом сам Путин называл Сирию страной, в которой восстанавливается "мирная жизнь".

Путин в Дамаске посетил командный пункт наемников РФ, где провел переговоры с диктатором Сирии Башаром Асадом.

Путина в Сирии охраняли боевые самолеты

Как писал OBOZREVATEL:

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