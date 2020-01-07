Главная Новости
7 января • обновлено в 21:11
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Испугался нападения? Путина в "мирной" Сирии охраняли боевые самолеты

2.8т
Читать материал на украинском

Российские военные самолеты "Су" обеспечивали безопасность главы РФ Владимира Путина во время визита в Сирию.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом сам Путин называл Сирию страной, в которой восстанавливается "мирная жизнь".

Путин в Дамаске посетил командный пункт наемников РФ, где провел переговоры с диктатором Сирии Башаром Асадом.

Новости
Ударили по жилым домам: появилось видео бомбардировки Сирии авиацией Асада и Путина

Путина в Сирии охраняли боевые самолеты

Путина в Сирии охраняли боевые самолеты

Как писал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Конфликт в Сирии" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Конфликт в Сирии
Персоны
Дмитрий Песков Башар Асад Владимир Путин
Место
Сирия
Поделиться в Facebook
12
Комментарии
32
17
Смешно
5
Интересно
1
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Кто то работает даже в Рождество, а кто то отдыхает))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
Mega Death, ему все равно Рождество , он не такой зашоренный как ты.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Асад - мужик со стальными яйцами, не то что украинские президенты...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Раскрою чубатым свинопасам топ-секрет. Президентов сверхдержав всегда сопровождают военные самолёты, свои или принимающей стороны. Вот клоуна чужие не сопровождают, а свои у Кукарины не летают.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Mega Death
Mega Death
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный, им не понять. У колонии президент номинальная должность, от которого ничего не зависит))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги