Испугался нападения? Путина в "мирной" Сирии охраняли боевые самолеты

Российские военные самолеты "Су" обеспечивали безопасность главы РФ Владимира Путина во время визита в Сирию.
Об этом рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. При этом сам Путин называл Сирию страной, в которой восстанавливается "мирная жизнь".
Путин в Дамаске посетил командный пункт наемников РФ, где провел переговоры с диктатором Сирии Башаром Асадом.
Путина в Сирии охраняли боевые самолеты
Как писал OBOZREVATEL:
Стуация на Ближнем Востоке серьезно обострилась после убийства 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит в ночь на 3 января в результате воздушного удара США по международному аэропорту Багдада (Ирак). Сирия же является соседкой Ирака.
Приказ был отдан главой США Дональдом Трампом. По его словам, Сулеймани "причастен к гибели миллионов людей" и его "должны были убрать еще много лет назад".
Спустя несколько дней Иран принял жесткое решение по ядерному оружию – отказаться от ограничений в ядерных разработках. Такой поворот вызвал жесткую реакцию со стороны США.
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