Испанию вытеснили из тройки лидеров по COVID-19

Бразилия по состоянию на 21 мая обогнала Испанию по количеству заразившихся коронавирусом и вышла на третье место в мировом рейтинге.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers. Показатели заболеваемости в этих странах теперь выглядят так: 293 357 случаев против 279 524.

Коронавирус в мире

Кроме того, 20 мая Бразилия практически сравнялась с США по количеству новых случаев инфицирования COVID-19: 21 472 случая и 21 408 соответственно.

Отметим, что в Бразилии опасная болезнь уже унесла жизни почти 19 тысяч пациентов. Выздороветь удалось более, чем 116 тысячам человек.

Бразилия обогнала Испанию в статистике коронавируса Worldometers

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что во всем мире 20 мая зафиксировано рекордное количество заражений коронавирусом с начала пандемии – 106 тысяч. Почти 2/3 этих случаев были зарегистрированы всего в четырех странах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!