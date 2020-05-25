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25 мая • обновлено в 16:58
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Испания отменит карантин для иностранцев: Кабмин озвучил дату

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Власти Испании сообщили об отмене двухнедельного карантина для туристов, начиная с 1 июля.

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Об этом сообщает кабинет министров Испании, передает Reuters. В пресс-службе правительства заявили, что решение было принято на встрече министров в понедельник, 25 мая.

Таким образом, с 1 июля перестанет действовать постановление, которое обязывало всех туристов 14 дней после прибытия сидеть на карантине. Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя в своем Twitter сообщила о том, что для приехавших людей будут обеспечены самые высокие стандарты безопасности.

Испания отменит карантин для иностранцев

Испания отменит карантин для иностранцев

"Худшее позади. В июле мы постепенно откроем Испанию для туристов, отменим карантин для них, а также обеспечим самые высокие стандарты безопасности для здоровья. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас", – написала она.

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна начнет принимать иностранных туристов в конце июля.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
Испания
Теги
карантин вирус
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