Испания отменит карантин для иностранцев: Кабмин озвучил дату

Власти Испании сообщили об отмене двухнедельного карантина для туристов, начиная с 1 июля.
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Об этом сообщает кабинет министров Испании, передает Reuters. В пресс-службе правительства заявили, что решение было принято на встрече министров в понедельник, 25 мая.
Таким образом, с 1 июля перестанет действовать постановление, которое обязывало всех туристов 14 дней после прибытия сидеть на карантине. Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя в своем Twitter сообщила о том, что для приехавших людей будут обеспечены самые высокие стандарты безопасности.
Испания отменит карантин для иностранцев
"Худшее позади. В июле мы постепенно откроем Испанию для туристов, отменим карантин для них, а также обеспечим самые высокие стандарты безопасности для здоровья. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас", – написала она.
The worst is behind us. In JULY we will— Arancha González (@AranchaGlezLaya) May 25, 2020
➡️ gradually open 🇪🇸 to international tourists
➡️ lift the quarantine
➡️ ensure the highest standards of health safety
We look forward 2 welcoming you! 🧳🕶👙#safety #security #sustainability @MAECgob @mincoturgob @desdelamoncloa
Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что страна начнет принимать иностранных туристов в конце июля.
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