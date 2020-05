Испания отменит карантин для иностранцев: Кабмин озвучил дату

Власти Испании сообщили об отмене двухнедельного карантина для туристов, начиная с 1 июля.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом сообщает кабинет министров Испании, передает Reuters. В пресс-службе правительства заявили, что решение было принято на встрече министров в понедельник, 25 мая.

Таким образом, с 1 июля перестанет действовать постановление, которое обязывало всех туристов 14 дней после прибытия сидеть на карантине. Министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лайя в своем Twitter сообщила о том, что для приехавших людей будут обеспечены самые высокие стандарты безопасности.

"Худшее позади. В июле мы постепенно откроем Испанию для туристов, отменим карантин для них, а также обеспечим самые высокие стандарты безопасности для здоровья. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас", – написала она.

The worst is behind us. In JULY we will



➡️ gradually open 🇪🇸 to international tourists

➡️ lift the quarantine

➡️ ensure the highest standards of health safety



We look forward 2 welcoming you! 🧳🕶👙#safety #security #sustainability @MAECgob @mincoturgob @desdelamoncloa