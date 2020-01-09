О военном ударе по Ирану, убийстве Сулеймани и миротворце Путине: эксклюзивное интервью экс-посла Израиля в Украине

Американцы предпочтут не наносить удар по Ирану из-за ракетных обстрелов своих баз в Ираке, а будут вынуждать руководство страны пойти на уступки путем давления. Сам Иран слаб и не в состоянии воевать со США, поэтому задействовал террор и угрозы – в интервью OBOZREVATEL рассказал бывший израильский дипломат и посол в Украине и России Цви Маген.

– США будут наносить удар по Ирану из-за ракетных обстрелов американских военных баз в Ираке?

– США повышают уровень давления на Иран, чтобы привлечь его к каким-то переговорам. Очень может быть, что на сей раз Иран будет более покладистым в этом процессе. Вероятнее всего, американцы предпочтут не воевать. Иран не хочет поддаваться на давление США, а пытается каждый раз реагировать асимметрично. Возможностей для противостояния у него нет, поэтому он задействовал террор, удары по судоходству и другим объектам в районе Персидского залива.

– Иран пригрозил ударами по Израилю и ОАЭ в случае военного удара американцев. Насколько велика возможность большой войны на Ближнем Востоке?

– Иран-то грозиться, но он не в состоянии вести реальные военные действия против США тем более. И знаете, против Израиля тоже. Все это имеет совершенно другой эффект и направлено в русло информационной войны, мол, мы такие сильные. Иран пытается торговаться за исход будущих результатов.

– Как Израиль относится к конфликту США и Ирана?

– У Израиля свои разборки с Ираном последние четыре года, если не больше. Израиль наносит удары по всем иранским объектам в Сирии, считая, что они настроены против него. Израиль не дает Ирану обосноваться в Сирии, это не простой конфликт. Поэтому Иран не смог ввести туда свои войска, и это хорошо. Если бы ввел, было бы только хуже. Его неоднократно предупреждали, если перейдет какую-то запрещенную черту, будет нанесен удар. Израиль умеет это делать, деликатно выражаясь. Конечно, никто не хочет вести военных действий, но если придется, Израиль спокойно может разобраться с этим.

Цви Маген www.moscow-jerusalem.ru

– Иран обладает ядерным оружием или нет?

– Нет, ядерного оружия у него нет и это основная причина всей этой мировой суеты. Все пытаются застопорить, остановить процесс его создания Ираном. Несмотря на это, он грозится, что продолжит разрабатывать его, мол, ему не нравится, как к нему относятся и у него свои планы на будущее. Уверен, что Ирану не дадут создать ядерное оружие.

– Почему Иран проводит такую агрессивную политику?

– Его можно сравнить с коммунизмом, который хотел захватить весь мир и планировал мировую революцию. Иран тоже нацелен на создание мировой империи, но на первых порах – на региональную империю. Он хочет объединить всех мусульман всего мира и будучи уже мировой державой, захватить власть. Этим бредит весь исламский радикальный лагерь, Иран поднял планку выше и метить в мировые лидеры. Поэтому он занимается Исламской революцией. Собственно, Касем Сулеймани проводил подрывные действия на предмет расширения влияния. И кстати, Иран захватил влияние в четырех государствах региона – Ираке, Сирии, Йемене и Ливане. Его пытаются остановить, весь регион очень встревожен. Теперь Иран развивает искусственную вражду с Израилем, ему нужен противник, против которого можно дружить и объединяться.

– Обязательно было убивать Сулеймани, нельзя было избежать его ликвидации?

– По-моему, это была правильная операция. Чтобы не уничтожать массу народа, можно убрать одного и будет тот же эффект. Так что людям лучше. Несмотря на весь этот фестиваль вокруг его похорон, не все в иранском руководстве сожалеют о его смерти. Смею предположить, что в России тоже не все об этом сожалеют, как и во всем регионе тоже. Сулеймани был предводителем в деятельности агрессии Ирана и этот лагерь как раз не собирался договариваться со США. Он поднял планку террористической активности против США, так что это закончилось. Рано или поздно, его бы кто-то убрал и хорошо, что это сделали американцы.

– Его смерть усложнит попытку доминирования Ирана в регионе?

– Будучи под давлением, Иран хочет найти общий язык и договориться о каком-то перемирии с Западом и со всем миром. Страна находится под очень жестким экономическим и политическим давлением и под серьезными санкциями. Напоминаю, что в самом Иране происходят серьезные волнения и это результат экономического спада. Поэтому основная цель руководства – выжить. Раньше или позже, но они будут вынуждены прийти к какому-то общему знаменателю.

– Население Ирана устраивает изоляция их страны?

– Считается, что основная масса населения, тем более молодежи, предпочла бы сменить эту форму режима. Этот процесс уже выливается на улицы, поэтому руководство и взволновано.

Иран и США АНС

– Режим может измениться?

– Сам по себе режим не будет меняться, но под давлением он может сдать позиции и смягчить внешнюю политику. А вот внутреннюю не уверен.

– Какие интересы у России на Ближнем Востоке?

– Они в основном глобального толка. Россия считает себя кандидатом на одну из ведущих держав мира, поэтому выстраивает свое присутствие в разных регионах. В этом смысле Ближний Восток очень серьезен и Россия хочет бать там ведущей державой. В сравнении с восточной Европой у нее там больше шансов. Там у них плохо получается. Достижения на Ближнем Востоке можно скомпенсировать неудачи в том числе и в Украине.

– Правда, что именно Сулеймани предложил России ввести войска в Сирию?

– Да, и России это тоже понравилось. Иран ведь не намерен был вводить свои войска и Россия в этом отношении действительно получала очки, продолжив борьбу на стороне режима. А так со стороны, чужими руками, почему бы и нет? Россия в этом случае была для Ирана вспомогательным видом орудия.

– С чем был связан неожиданный визит Путина в Сирию после убийства Сулеймани?

– Путин пытается наладить переговорный процесс между Ираном и США, разрулить обстановку в Сирии, включая присутствие Ирана и интересы Израиля. Путин теперь фигурирует как фактор, проводящий вид миролюбивой политики. Он посредник. Ему нужно наладить свой статус в Сирии и в регионе, а заодно наладить отношения с Западом, в частности со США.

– Как у него получается?

– Все непросто. Россия пока игрок на этом поле и если достигнет определенных результатов, то не исключено, что у нее получится. Но в этом кризисе тяжело что-то предвидеть однозначно.

– С стратегической точки зрения, России разумно было вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке?

– Разумно в том плане, что она хотела вести свою игру на глобальном уровне и это была одна из немногих возможностей это сделать. Но придя на Ближний Восток, она нашла себя в очень сложном окружении, ведь все региональные игроки, Израиль, Турция, Иран и другие арабские государства вокруг Саудовской Аравии, присутствующие в Сирии, ведут между собой непростой конфликт. России пришлось его разруливать, но до сих пор она так и не смогла его решить.

– Почему России сложно вести свою политику в Восточной Европе, а на Ближнем востоке нет?

– В восточной Европе ей противостоит НАТО, там идет достаточно жесткая игра. Результаты для России не очень позитивные. Это санкции, давление и это пока изменить невозможно. Вот на Ближнем Востоке Россия считает, что приобрела статус регионального и очень крутого игрока и это влияет на ее статус на глобальном уровне. В этом отношении у нее больше результатов, чем в Восточной Европе.

Война в Сирии syria.mil.ru

– Война в Сирии заканчивается?

– Противостояние оппозиции и режима заканчивается. Но там не заканчивается присутствие других игроков, которые разбираются между собой. Да и сама Сирия в очень плачевном состоянии. Хотя перестрелки заканчиваются. Асад остается у власти, но реального влияния во всей Сирии у него нет.

– ИГИЛ уничтожен?

– В Сирии он разбит, но это не значит, что также разбиты его идеи. Это не точечная или региональная организация, поэтому я бы не сказал, что она окончательно исчезла. ИГИЛ существует и еще даст о себе знать.

– По странному стечению обстоятельств, утром 8 января при вылете из Тегерана потерпел крушение украинский самолет авиакомпании МАУ. По одной из версий, по данным СМИ, его сбила иранская ПВО. И возможно, случайно.

– Это не исключено, но маловероятно. Пока этому нет доказательств. Не очень понятно, для чего им стрелять по самолету, да еще у себя в столице. Это несерьезно. Но все может быть, мог кто-то и по ошибке выпустить ракету. Также самолет мог упасть из-за технической неисправности.

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