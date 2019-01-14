Американский посол в Германии Ричард Гренелл предупредил, что немецкие компании, которые участвуют в реализации проекта "Северный поток-2", могут стать фигурантами новых американских санкций.
Дипломат сделал это предупреждение в специальных письмах, полный текст которых опубликован на страницах влиятельной экономической газеты Handelsblatt. Пока что адресатами писем стали фирмы Wintershall и Uniper, но у них могут появиться и новые адресаты, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
"Северный поток-2"
В Германии, разумеется, воспринимают письма американского посла как угрозы и отступление от привычного дипломатического формата. Но в американском посольстве утверждают, что дипломат никому не угрожает, а просто предупреждает о рисках, которые создаются для самих компаний, участвующих в реализации проекта. Пресс-секретарь посла назвал его письма "однозначным посланием американской политики" и немецким бизнесменам – как бы не защищало их интересы собственное правительство – придется это учитывать.
Для нас важно то, что в своих письмах Гренелл подчеркивает, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" лишают смысла транспортирование газа через территорию Украины, что может привести к утрате этой страной веса в вопросах политики и безопасности и сделает сам Европейский Союз более зависимым от российских энергоносителей.
Это уже не первый раз, когда интересы Украины логически совпадают с интересами текущей американской политики. Можно, конечно, утверждать, что президент Дональд Трамп избегает встреч со своим российским коллегой не из-за инцидента в Керченском проливе, а потому что Владимир Путин стал для него "токсичным" собеседником. Но тем не менее, объяснение отказа Трампа – Керчь, а не "токсичность" Путина. Можно говорить, что американцы думают не об Украине, а о собственных поставках газа в Европу. Но говорят они о защите украинского маршрута. Это и есть совпадение интересов.
Совпадение тем более важное, что Соединенные Штаты действительно защищают безопасность Европейского союза и Украины. Чем меньше российского газа будет поставляться на континент, чем меньше у Путина и его окружения будет возможностей использовать сырье в качестве политического оружия, тем выше уровень безопасности цивилизованного мира.
Даже если за газ придется платить большую цену.
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