Вчера в Конгрессе США были вторые слушания уже третьего свидетеля по расследованию о злоупотреблении Трампом своих полномочий при "заморозке" военной помощи Украине летом этого года.
На этот раз в роли свидетеля выступала бывший посол США в Украине Мария Йованович. Я остановлюсь на главном, с моей точки зрения аспекте ее выступлений (т.к. она фактически она повторяла свои показания при закрытых слушаниях и эта информация известна), а именно – эмоциональном. Ведь именно повлиять на настроения американского общества и заручиться его поддержкой в вопросе импичмента и есть главной целью демократов этого красивого шоу в Конгрессе США.
Ведь американцы, у которых все в порядке с "холодильником", очень любят душещипательные истории и сериалы. И вот теперь представьте: выступает в Конгрессе маленькая, хрупкая, симпатичная женщина-дипломат, которая 33 года Верой и Правдой служила своей Отчизне, множество раз подвергала опасности свою жизнь при исполнении служебных обязанностей, (в этом плане пример с эпизодом в Москвой в 1993 году, когда она подверглась обстрелу во время известных октябрьский событий с расстрелом танками Белого Дома - очень удачный пример) утверждает, что большой, практически всемогущий Президент самой сильной державы мира запугивает и терроризирует ее.... Причем Online. Речь идет не только о нападках Трампа в "Твиттере" начиная с весны 2019-го, когда она еще была в Киеве, но и заканчивая днем слушаний, когда Трамп написал свой уже ставший мемом твит про Сомали, в котором Мария начинала свою дипломатическую карьеру.... Заслуги перед страной которой, кстати, признавали представители обеих партий и часто начинали свою речь именно со слов благодарности за профессионально и честно проделанную работу. Очень трогательно смотрелось. И вызывало симпатию именно к Йованович. Пример нашим политикам...
Так вот, исходя из фабулы поведанной Йованович и поддержанной различными подробностями демократами истории в глазах обычных американских домохозяек (а ведь именно они были основной аудиторией, т.к. слушания проходили в рабочее время) выходит, что профессиональный дипломат, полностью посвятившая свою жизнь служению Родине, была вынуждена уйти со службы самым ужасным образом. Всего за несколько месяцев до окончания своей миссии посла США в ... Многие американки, уверен, прослезилась во время слушания ее "heartbreaking story". Еще раз подчеркну, крайне эмоционального и волнительного как для дипломата с многолетним стажем, одной из главных задач которых как раз и является сокрытие своих эмоций. Так что с точки зрения времени выступления (дневное в США) основной аудиторией и целевой группой были как раз женщины, которые руководствуются при принятии решения зачастую как раз ЭМОЦИЯМИ, превалирующими над разумом.
И здесь, я думаю, человеческая составляющая имеет все шансы перебить партийную принадлежность у 50% электората. Тем более в США, где борьба за права женщин являются очень важным вопросом повестки внутриполитической жизни.
Так что очень интересно теперь будет увидеть свежую социологию. А ведь тенденция для президента США начиная с сентября, когда и разгорелся скандал со стенограммой разговора президентов Трампа с Зеленским после жалобы сотрудника ЦРУ работавшего под прикрытием в Белом доме и так является достаточно тревожной.. Ведь уже даже в открытую симпатизирующие Трампу СМИ (в частности Fox News – телевизионный рупор республиканцев) показывают, что более 50% американцев считают, что он заслуживает на импичмент...
И теперь крайне важно, как демократы смогут правильно (с точки зрения их целей) подать и обыграть показания Йованович в СМИ и линию "профессионал-дипломат-хрупкая женщина" подвергается нападкам и угрозам со стороны "ужасного и всесильного непрофессионала президента-мафиози" (образ, который симпатизирующие демократам СМИ "лепят" Трампу с первого дня его президентства). От этого в значительной степени будет зависеть то, как это отобразиться на настроениях в обществе в целом, и его женской половине в частности независимо от партийной принадлежности.
Особенно это касается тех избирателей, от выбора которых и буду зависеть итоги президентских выборов в 2020-м. Ведь задача минимум для демократов, учитывая расклады в Сенате,в котором у республиканцев минимальное большинство (а для импичмента, напомню, необходимо 2/3 голосов, т.е. 67 из 100) - перетянуть на свою сторону избирателей в так называемых "swing states", - т.е. колеблющихся штатах. Ведь именно благодаря поддержке всего лишь 60000 голосов в 3х из них в 2016-м Трамп и одержал столь неожиданную для него самого (если верить автору книги бестселлера М. Вульффа "Огонь и Ярость": в середине Белого дома Трампа), победу в президентских выборах, несмотря на общий перевес Клинтон в почти 2 млн голосов по стране в целом...
Что же касается задачи максимум - сделать Трампа первым президентом США, которому объявят импичмент обе Палаты Конгресса, то здесь, не смотря на тотальный скепсис даже в стане демократов еще пару месяцев назад, появляются, на мой взгляд, весьма реальные шансы на успех. И здесь решающим фактором может стать один из следующих:
Во-первых, ситуацию в значительной мере могут изменить показания экс-советника по национальной безопасности Дж. Болтона, который изначально наотрез отказывался давать показания в Конгрессе. Но на этой неделе его адвокат сообщил, что Болтон согласится на этот шаг, если суд примет соответствующее решение. Напомню, что администрация Трампа запретила как нынешним, так и бывшим сотрудникам давать показания в деле об импичменте президента США. А ведь "ушел" Болтона Трамп, мягко говоря, некрасиво, заявив, что именно он уволил своего советника, а не тот ушел добровольно по причине несогласия с политикой Трампа по Афганистану (что стало последней каплей), КНДР и Украине в частности... А если быть точнее, то сам Болтон был категорически против "заморозки" предоставления военной помощи Украине со стороны США. Но пока он, руководствуясь своей ярой антагонистичностью к демократам и запретом Белого дома, молчал... А ведь в американских СМИ уже появлялась информация, что он располагает дополнительной информацией по разговору Трампа с Зеленским и, главное - присутствовал при их телефонном разговоре... Т.е. является уже прямым, а не косвенным, как в случае с Тейлором, Кентом и Йованович свидетелем! И много еще чего знает, что может существенно отобразиться на поддержке Трампа не только среди избирателей, но и на раскладах уже внутри Республиканской партии, от чего и будет зависеть в итоге исход голосования в Сенате США.
Во-вторых, вчера присяжные вынесли вердикт на заседании Федерального суда Вашингтона многолетнему другу и советнику, который также вел его президентскую кампанию до лета 2016-го, Роджеру Стоуну, признав того виновным по всем семи статьям, включая лжесвидетельство в Конгрессе США, давление на свидетелей и препятствование правосудию.
Согласно свидетельским показаниям, которые дали в суде, в том числе, бывшие руководители избирательного штаба Трампа Стив Бэннон и Рик Гейтс, Стоун располагал информацией о том, что сайт WikiLeaks может опубликовать документы, похищенные хакерами с сервера Демократической партии. Эта информация нанесла урон имиджу Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты в 2016 году как кандидат от Демократической партии.
Прокуратура обвинила Стоуна в том, что он пять раз солгал, когда давал показания в Палате Представителей о сайте WikiLeaks и его основателе Джулиане Ассанже. Слушания в нижней палате Конгресса проводились в сентябре 2017 года в рамках расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы президента США.
Теперь по предъявленным обвинениям 67-летнему Стоуну грозит до 50 лет тюрьмы. Т.е. не молодому, но очень богатому человеку, привыкшему к роскошному образу жизни и у которого точно не входило в планы окончить свои дни "за решеткой". Станет ли это для него весомым аргументом для "сдачи" своего друга – большой вопрос. А ведь он знает очень много тайн Трампа… И сейчас, наверняка, педе следующим заседанием в феврале ему, наверняка, будет предложена сделка со следствием. И тогда, казалось бы, "смешной" скандал с давлением Трампа на президента Зеленского может заиграть совсем другими красками уже, казалось бы, "похороненное" дело о сотрудничестве Трампа с русскими и их вмешательстве в выборы 2016. А в этом вопросе, как известно, партийная принадлежность быстро отходит на второй план.
В-третьих, сейчас на стороне Трампа экономические показатели роста экономики США и минимальный уровень безработицы. И если в ближайший месяц (что я не исключаю) мир накроет новая волна глобального экономического кризиса, который в 2008-2009 гг. просто "залили" деньгами, включив печатный станок, вместо устранения его причин, это также может привести к существенному ослаблению поддержки Трампа среди избирателей. И краху его "экономического чуда", о котором он неустанно повторяет каждый день. Это скорее, фактор, который может сыграть уже в 2020 году, если для Трампа все сложится удачно с импичментом. Но если вдруг китайцы, внимательно наблюдающие за развитием событий в США решат "потопить" Трампа раньше, ввиду его несговорчивости, постоянных "торговых войн" и шантажа, то они также возможно захотят "приложить руку" и ускорить процесс смещения Трампа с должности.
Ну и в-четвертых, что немаловажно, решающим фактором могут сыграть "косяки" самого Трампа в ближайшие полтора месяца, как на внешней, так и на внутренней арене. Очевидно, что сейчас все внимание Трампа приковано именно к импичменту, и он сильно по этому поводу нервничает. А когда человек нервничает – он допускает ошибки… Зачастую – малозначительные на первый взгляд, но фатальные по сути. Именно та "соломинка, которая ломает спину верблюду", как говорится в американской пословице.
Так что запасаемся попкорном и ждем новых серий в сериале "Импичмент Трампу". Ведь это Америка, где возможно все!
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