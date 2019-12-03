"Давил на Украину много раз": в США обнародовали отчет по импичменту Трампа

Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.
Об этом сообщает The New York Times. Конгрессмены указали на требование американского лидера расследовать дело против его политического оппонента Джо Байдена.
"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила его длившиеся месяцами попытки использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", – сказано в документе.
В США обнародовали отчет по импичменту Трампа
ВВС
В нем отмечается, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении Байдена, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.
Конгрессмены в докладе выделили два направления, по которым, по их мнению, были допущены нарушения.
Первое – "ненадлежащее исполнение обязанностей". Отмечается, что Трамп поставил организацию переговоров в Белом доме с Зеленским и предоставление Украине военной помощи в зависимость от публичного объявления о расследовании в отношении Байденов.
В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом – "множество".
В США обнародовали отчет по импичменту Трампа
Вторая группа нарушений – это блокирование расследования Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп помешал ряду чиновников дать показания и передать конгрессменам документы.
Публикация указанного доклада стала возможной после длительных слушаний в Конгрессе. Далее процедура предусматривает рассмотрение материалов дела судебным комитетом. Именно он и вынесет вердикт – предъявят ли Трампу официальные обвинения или закроют дело.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.
В ходе беседы Трамп обсуждал вопрос расследования "дела об отмывании денег сыном Байдена", своего конкурента на выборах. На эту тему лидер США также запустил скандальное предвыборное видео, жестко разгромив демократов.
Стало известно, что сотрудник Центрального разведывательного управления США подал жалобу на телефонный разговор Трампа с главой Украины.
После этого Палата представителей Конгресса США приняла пакет основных правил в рамках процедуры импичмента Трампа.
При этом он заявил, что начатая процедура американской демократической партии является государственным переворотом.
Сам Зеленский заявил, что на него никто не давил.
В начале ноября демократы Палаты представителей США опубликовали первые стенограммы показаний в рамках импичмента. Показания за закрытыми дверями дали бывший советник госдепартамента США Майкл Маккинли и экс-посол Штатов в Украине Мари Йованович.
15 ноября Белый дом опубликовал стенограмму апрельского звонка между Трампом и Зеленским.
Также комитет Палаты представителей США по делам юстиции пригласил президента Дональда Трампа на слушания в рамках подготовки к процедуре импичмента.
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