"Давил на Украину много раз": в США обнародовали отчет по импичменту Трампа

Комитет по разведке Конгресса США обнародовал отчет по делу об импичменте президента Дональда Трампа, предъявив ему обвинения в злоупотреблении властью.

Об этом сообщает The New York Times. Конгрессмены указали на требование американского лидера расследовать дело против его политического оппонента Джо Байдена.

"Процедура импичмента в отношении 45-ого президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила его длившиеся месяцами попытки использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года", – сказано в документе.

В США обнародовали отчет по импичменту Трампа ВВС

В нем отмечается, что Трамп требовал от президента Украины Владимира Зеленского публично объявить о расследовании в отношении Байдена, а также проведения расследования по теме предполагаемого украинского вмешательства в выборы 2016 года. В комитете расценили такую просьбу как серьезное нарушение.

Конгрессмены в докладе выделили два направления, по которым, по их мнению, были допущены нарушения.

Первое – "ненадлежащее исполнение обязанностей". Отмечается, что Трамп поставил организацию переговоров в Белом доме с Зеленским и предоставление Украине военной помощи в зависимость от публичного объявления о расследовании в отношении Байденов.

В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом – "множество".

В США обнародовали отчет по импичменту Трампа

Вторая группа нарушений – это блокирование расследования Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп помешал ряду чиновников дать показания и передать конгрессменам документы.

Публикация указанного доклада стала возможной после длительных слушаний в Конгрессе. Далее процедура предусматривает рассмотрение материалов дела судебным комитетом. Именно он и вынесет вердикт – предъявят ли Трампу официальные обвинения или закроют дело.

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