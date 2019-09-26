Импичмент Трампа: появились тревожные данные после встречи с Зеленским

Большинство конгрессменов Палаты представителей поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа и начало процедуры импичмента.

Такими данными располагает издание The New York Times. Оно опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей с указанием их позиции касательно этого вопроса.

В результате, оказалось, что на данный момент 218 законодателей поддерживают это решение.

Дональд Трамп "Лента.ру"

Отметим, что для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо как раз не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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