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27 сентября • обновлено в 19:38
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Импичмент Трампа: появились тревожные данные после встречи с Зеленским

11.7т Читать материал на украинском

Большинство конгрессменов Палаты представителей поддерживают обвинения против президента США Дональда Трампа и начало процедуры импичмента.

Такими данными располагает издание The New York Times. Оно опубликовало поименный список всех конгрессменов Палаты представителей с указанием их позиции касательно этого вопроса.

В результате, оказалось, что на данный момент 218 законодателей поддерживают это решение.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Лента.ру"

Отметим, что для направления на рассмотрение Сената вопроса об импичменте Трампа необходимо как раз не менее 218 голосов.

Чтобы принять решение об отставке президента США Сенату требуется две трети голосов.

Импичмент Трампа: появились тревожные данные после встречи с Зеленским

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в США разгорелся громкий скандал из-за "давления на Украину". Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку разговора, который прошел между президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Импичмент Трампа также поддержала его бывший оппонент на выборах в 2016 году Хилари Клинтон, заявив, что президент "предал США".

Какая вероятность снятия Трампа с должности президента США и как скандал аукнется в Украине – читайте на OBOZREVATEL.

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Темы
Импичмент Трампа Встреча Трампа и Зеленского
Персоны
Дональд Трамп Владимир Зеленский
Место
США
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70rus xxx
70rus xxx
Минюст США закрыл дело за неимением доказательств.Так что,селяне,не выдавайте желаемое за действительность.
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Крапива Антон
Крапива Антон
70rus xxx, селяне щи с лопаты на Московии хлебают)))))
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