Импичмент Трампа: к расследованию в США привлекли Клинтона

Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм внес в Сенат резолюцию, которая осуждает импичмент президента США Дональда Трампа.

В Twitter политик сообщил, что необходимо, чтобы в Палате представителей, которая инициировала импичмент, проголосовали за начало официального расследования и предоставили главе Белого дома "конституционные гарантии".

"Каждого американца должно беспокоить то, что происходит в Палате представителей в связи с попыткой импичмента президенту Трампу. Одним из краеугольных камней американской юриспруденции является надлежащая процедура – право вызывать свидетелей от вашего имени и оспаривать обвинения против вас. Ничего из этого не происходит в Палате", – заявил Грэм.

Сенатор призвал наделить представителей Республиканской партии равными с демократами полномочиями вызывать свидетелей. Он привел пример, когда было расследование импичмента президента Билла Клинтона. Тогда демократы были в меньшинстве Палаты представителей, и им было предоставлена возможность вызывать свидетелей и предоставлять документы от имени Клинтона.

"Крайне важно, чтобы президент мог противостоять своему обвинителю, вызывать свидетелей от его имени и иметь общее представление об обвинениях против него, которые послужат основой для импичмента. У нас не может быть страны, где каждый американец имеет права, кроме Дональда Трампа. Я считаю, что нынешний процесс нелегитимен и опасен для будущего президентства", – добавил Грэм.

Билл Клинтон

Как сообщал OBOZREVATEL, Белый дом 25 сентября опубликовал расшифровку скандального разговора, который прошел между президентами США и Украины Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, и привел к началу процедуры импичмента у американцев.

Трамп согласился сотрудничать со следствием, если демократы допустят его представителей.

Отметим, что глава США Дональд Трамп пытался давить на победителя президентской гонки Владимира Зеленского еще до его вступления в должность.

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