Император Японии взошел на престол: Зеленский был с женой, а Путин не явился. Фоторепортаж

Во вторник, 22 октября в Японии прошла интронизации императора Нарухито, на которой присутствовал президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди.

Глава государства стал первым украинским президентом, приглашенным на данную церемонию. Об этом сообщает пресс-служба ОПУ.

"Для меня большая честь принять участие в интронизации Императора Нарухито. Проведение древнего обряда в современной Японии является примером того, как в одном государстве могут сосуществовать и глубокое уважение к традициям и внедрение новейших высоких технологий для улучшения жизни каждого человека", – рассказал Зеленский после окончания интронизации.

Отметим, что время рабочей поездки в Японию, президент встретится с руководством палат японского парламента, представителями бизнеса, а также проведет ряд двусторонних переговоров с лидерами зарубежных стран.

Президент РФ Владимир Путин также был приглашен на церемонию, однако он не явился, так как 22 октября в Москве провел рабочую встречу с заместителем председателя правительства РФ Татьяной Голиковой. А позже проведет переговоры с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Добавим, что сама церемония восхождения на престол заняла около получаса. Император Нарухито совершил тайные церемонии, в ходе которых он символически общался с божественными предками.

Во время интронизации монарх в белом одеянии и высокой черной шапке прошествовал в так называемое Святилище трех храмов в сопровождении придворных. Там он зачитал обращение к богине-солнце Аматэрасу, которая является мифической прародительницей японской династии.

После этого правитель совершил ритуалы в храме, посвященном бывшим императорам, которые также считаются божествами, и в святилище других богов религии синто.

Также были преподнесены священные регалии императора – меч и драгоценная яшма, ожерелье из которой, по легенде, носила богиня-солнце. Третья реликвия, зеркало Аматэрасу, хранится в посвященном ей храме. После этого закрытые от посторонних глаз церемонии совершила императрица Масако.

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

Интронизации императора Японии Нарухито

"Я взошел на престол в соответствии с конституцией и законом об императорском доме. Проведя церемонию вступления на престол, мы объявляем об этом стране и всему миру", – заявил император в ходе церемонии собственной интронизации.

Кроме второй официальной церемонии интронизации 22 октября 2019 года, должна состояться еще и третья – 14−15 ноября 2019 года. После нее Нарухито будет окончательно принят в династию императоров Японии, которая является старейшей в мире – считается, что японские императоры правили еще в 600-х годах до н.э.

Простые японцы ждут окончания церемонии

Приглашенные лидеры стран на церемонии

Приглашенные лидеры стран на церемонии

Приглашенные лидеры стран на церемонии

Приглашенные лидеры стран на церемонии

Нарухито стал 126-м императором Японии. Он родился 23 февраля 1960 года в Токио. Является старшим сыном императора Акихито. До 30 лет жил в одном доме с родителями, братом и сестрой.

В 1982 году окончил отделение истории литературного факультета Университета Гакусюин в Токио, где специализировался на средневековой истории японского транспорта. В 1983-1985 годах учился в колледже Мертон Оксфордского университета в Великобритании. Нарухито стал первым наследником японского престола, который учился за границей.

7 января 1989 года после смерти императора Хирохито (Сева) Нарухито стал наследным принцем. 23 февраля 1991 года ему официально был присвоен статус наследного принца.

Император Японии Нарухито

В августе 2016 года император Акихито в специальном обращении к народу дал понять, что в связи с преклонным возрастом ему становится все труднее выполнять свои обязанности и он хотел бы передать трон наследнику и удалиться от дел.

В декабре 2017 года комиссия по делам императорской семьи приняла решение, что днем ухода на покой императора Акихито станет 30 апреля, а днем восшествия на престол и интронизации наследника –1 мая 2019 года.

1 апреля 2019 года наследный принц Нарухито объявил, что девизом его правления в качестве следующего императора Японии станет эпоха Рэйва, что можно условно перевести как эра побуждения к миру.

Нарухито женат на Масако Оваде, старшей дочери японского дипломата Хисаси Овада. В 2001 году в семье родилась дочь – принцесса Айко.

Как сообщал OBOZREVATEL, император Японии Акихито 30 апреля покинул свой трон. Это первое отречение императора за последние 200 лет.

1 мая прошла торжественная церемония восшествия на престол нового императора Японии Нарухито.

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