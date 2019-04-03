"Иди на х*р, придурок!" Украинец и пропагандист Путина устроили горячий спор на росТВ

Скандальный российский пропагандист Семен Багдасаров и украинский политолог Василий Вакаров поскандалили во время дискуссии об Украине.
Стычка произошла в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Все началось с того, что рупор Кремля начал едко оскорблять украинских гостей и сыпать претензиями в их адрес (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Я наслушался вас! Приезжают здесь, морочат голову, рассказывают нам про Порошенко, Тимошенко! Да нам на х*й не нужны ваши внутренние дела! У нас есть свои национальные интересы! Без этого (без матов. — Ред.) нельзя, когда мы обсуждаем Украину! Я не столь интеллигентен. Где наша интеллигентность, когда сегодня наносят артиллерийские удары по Донецку? Мы должны быть интеллигентны? Заткнись ты, ради Бога!" — устроил истерику Багдасаров.
Багдасаров и Вакаров
Его хамское поведение возмутило украинского эксперта, и он также перешел на личности. "Сам заткнись, понял меня?! Ты мне не тыкай! Я тебе сейчас тыкну!" — пригрозил Вакаров агрессивному оппоненту.
Однако кремлевский пропагандист еще больше впал в ярость и продолжил свои нападки на украинца.
"Иди на х*р, придурок! Ну, тыкни! Это враги русского народа!" — закричал он. Вакаров, в свою очередь, также не желал прекращать словесную перепалку. "Кто враг?! Ты на себя когда в зеркало смотрел?!" — парировал он Багдасарову. "Ты на себя посмотри! Нашелся мне тут, ... хр*нов!" — огрызнулся украинофоб.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Багдасаров обматерил одиозного украинского эксперта Вячеслава Ковтуна во время спора о войне на Донбассе.
Также путинский пропагандист оскандалился неадекватным сравнением Украины со злокачественной опухолью и заявлением о том, что ее необходимо "вырезать" как угрожающую России.
Багдасаров "блеснул" дикой идеей захвата Харькова и Мариуполя объединенными бандами террористов "ДНР". По его словам, оккупанты должны это сделать без каких-либо опасений.
Помимо всего, он пригрозил Украине запретом вхождения ее судов в Азовское море. Более того, Багдасаров нагло заявил, что его акватория якобы должна полностью принадлежать только стране-агрессору — России.
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