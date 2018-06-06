И водка, и пиво: Путин рассказал об алкогольных пристрастиях

Президент России Владимир Путин рассказал, как праздновал свой день рождения с главой Китая Си Цзиньпином.

По его словам, они выпили по рюмке водки и закусили колбасой, передает "Ридус".

"У меня так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Цзиньпинем мы это сделали. И потом мы сделали это очень по-простому. Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу", — сказал Путин.

При этом он сообщил, что очень любит пиво и не откажеться от него во время своего визита в Китай в преддверии саммита лидеров Шанхайской организации сотрудничества в городе Циндао.

"Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю, и пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но попробовать хочу и обязательно это сделаю", — подтвердил российский президент.

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