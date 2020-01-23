"Химатака" и паника из-за вируса в Китае: появились новые видео с опустевшего города-миллионника

В китайском Ухане, который вынужденно "закрыли" из-за эпидемии коронавируса, начался настоящий хаос.

В городе не работают некоторые супермаркеты, заведения и предприятия, а также отменены рейсы общественного транспорта. При этом люди устраивают панику в магазинах (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Как рассказала россиянка Лера, которая проживает в китайском мегаполисе, жителям рекомендуют не ходить на работу или учебу. Она провела небольшую экскурсию, сняв на камеру опустевшие улицы.

Из-за коронавируса в Ухане начался хаос

"Ухань на карантине, все парки, центры развлечений закрыли. Мы узнали об этом сегодня утром. Соответственно, я не работаю, сказали сидеть дома. Если выходить на улицу, то только в масках и ненадолго", – говорит она.

Девушка отметила, что все же некоторые заведения в городе работают. Но дальше снимать не стала, признавшись, что просто боится дольше находиться на улице.

Пустые улицы города Скриншот с видео

При этом, как отмечает Telegram-канал НТВ, паникующие из-за нового коронавируса китайцы штурмуют магазины, скупая продукты и товары первой необходимости. А потом просто запираются в домах.

Паника в магазине Скриншот с видео

Со своей стороны беларуска Кристина, проживающая в самом сердце эпидемии, рассказала "Радио Свобода", что в закрытом на карантин Ухане очень остерегаются коронавируса. По ее словам, власти всем советуют не выходить в общественные места. Чтобы уберечься от заражения, люди носят маски. А некоторые заказывают еду или какие-то необходимые вещи на дом через курьеров.

Беларуска Кристина svaboda.org

"Город закрыли для въезда и выезда. Все способы передвижения заблокированы. Я позавчера выходила на улицу, чтобы забрать у курьера заказанные фрукты, то не встретила ни одного человека в окрестностях. А это 7 часов вечера", – говорит Кристина.

Также девушка сообщила о проведении в Ухане "химатаки" для профилактики.

"Только что по громкой связи объявили, что будут с вертолета распылять химикаты над городом от вируса. И лучше не появляться на улице с трех до девяти часов вечера", – добавила она.

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