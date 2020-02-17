Грузия встала на защиту ПЦУ и "отшила" сторонников России

Патриархия Грузии отказалась ехать на совещание предстоятелей поместных церквей в Иордании, созванное сторонниками Русской православной церкви для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующий отказ был направлен Иерусалимскому Патриарху Феофилу III. Копию письма опубликовал отец Андрий Джагмаидзе, пишет Грузия.Оnline.

Отмечается, что приглашение первых руководителей Церкви и их представителей для обсуждения проблем является привилегией Вселенского Патриарха. К тому же в Грузии подчеркнули, что не собираются ехать на совещание, на котором будут отсутствовать представители церквей других стран.

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"Мы разделяем вашу позицию и, учитывая серьезность ситуации по отношению к проблематичным вопросам мы считаем необходимым встретиться и обсудить эти вопросы вместе, но это, если мы хотим получить результаты, должно быть сделано с участием всех церквей", – написано в письме Патриарха Ильи II.

Созвать вселенское собрание, которому категорически противиться Вселенский Патриархат Константинопольский, Патриарх Иерусалимский решил после своего визита в Россию. От участия ранее отказались Кипрский архиепископ Хризостом и Афинский Иероним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее была названа цель РПЦ на собрании в Иордании – церковники Кремля хотят получить вселенскую власть, подвергнув сомнению полномочия Константинополя. А лично Патриарх Кирилл хочет таким образом сохранить место предстоятеля РПЦ.

Архиепископ Кипрский Хрисостом жестко осудил патриарха РПЦ Кирилла за религиозную войну против церквей, который признали автокефалию Православной церкви Украины.

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