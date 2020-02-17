Главная Новости
17 февраля • обновлено в 17:58
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Грузия встала на защиту ПЦУ и "отшила" сторонников России

1.9т
Читать материал на украинском

Патриархия Грузии отказалась ехать на совещание предстоятелей поместных церквей в Иордании, созванное сторонниками Русской православной церкви для обсуждения автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующий отказ был направлен Иерусалимскому Патриарху Феофилу III. Копию письма опубликовал отец Андрий Джагмаидзе, пишет Грузия.Оnline.

Отмечается, что приглашение первых руководителей Церкви и их представителей для обсуждения проблем является привилегией Вселенского Патриарха. К тому же в Грузии подчеркнули, что не собираются ехать на совещание, на котором будут отсутствовать представители церквей других стран.

Новости
Один из старейших патриархатов признал ПЦУ: что это значит

Грузия встала на защиту ПЦУ и "отшила" РПЦ

Грузия встала на защиту ПЦУ и "отшила" РПЦ

spzh.news

"Мы разделяем вашу позицию и, учитывая серьезность ситуации по отношению к проблематичным вопросам мы считаем необходимым встретиться и обсудить эти вопросы вместе, но это, если мы хотим получить результаты, должно быть сделано с участием всех церквей", – написано в письме Патриарха Ильи II.

Созвать вселенское собрание, которому категорически противиться Вселенский Патриархат Константинопольский, Патриарх Иерусалимский решил после своего визита в Россию. От участия ранее отказались Кипрский архиепископ Хризостом и Афинский Иероним.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Ранее была названа цель РПЦ на собрании в Иордании – церковники Кремля хотят получить вселенскую власть, подвергнув сомнению полномочия Константинополя. А лично Патриарх Кирилл хочет таким образом сохранить место предстоятеля РПЦ.

  • Архиепископ Кипрский Хрисостом жестко осудил патриарха РПЦ Кирилла за религиозную войну против церквей, который признали автокефалию Православной церкви Украины.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Автор
Ирина Кулинич
Место
Грузия
Теги
РПЦ Православная церковь Украины
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
2
4
Смешно
3
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Пукинская церковь теперь изгой)) Столб - сруССкого мира скоро упадет)) За одно это Пороху нужно ставить памятники по всей Украине))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Гундяевская секта- отдел пропаганды ФСБ.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Minaev Alexey
Minaev Alexey
Кто в курсе всего этого ?Я в лучшем случае с попами выпивал кагор, ни о чем мы с ними таком не говорили.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги