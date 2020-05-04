Готово 1,5 миллиона доз: в США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром

Уже на этой неделе в США планируют начать массовое лечение COVID-19 ремдесивиром – компания-производитель передала правительству 1,5 миллиона доз препарата.

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Как сообщает DailyMail, генеральный директор Gilead Sciences Дэн О'Дей, которая и производит ремдесивир, сказал, что лекарство будет доступно в США и за границей уже на этой неделе – им осталось получить только одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – ред).

Исследования якобы показали хорошие результаты. У 1000 людей, которые принимали препарат, выздоровление от COVID-19 происходило на 31% быстрее, а смертность снизилась на 3%. По словам О'Дея, сейчас для поставок готово около 1,5 миллионов доз препарата, что может покрыть потребности от 100 до 200 тысяч пациентов.

Теперь дело за правительством США – именно они решат в какие регионы нужно отправить лекарство в первую очередь. Также часть партии может уйти в другие страны. В Gilead же начнут готовить новую поставку, однако, пока неизвестно, когда она будет готова.

В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром

Первым делом препарат выпишут тем пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, чтобы спасти их жизни. Также ученые исследуют совместимость ремдесивира с другими препаратами, чтобы можно было составлять индивидуальные курсы лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против коронавируса – лекарство блокирует механизм размножения COVID-19.

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