Главная Новости
4 мая • обновлено в 22:15
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

Готово 1,5 миллиона доз: в США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром

3.6т
Читать материал на украинском

Уже на этой неделе в США планируют начать массовое лечение COVID-19 ремдесивиром – компания-производитель передала правительству 1,5 миллиона доз препарата.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Как сообщает DailyMail, генеральный директор Gilead Sciences Дэн О'Дей, которая и производит ремдесивир, сказал, что лекарство будет доступно в США и за границей уже на этой неделе – им осталось получить только одобрение FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, – ред).

Исследования якобы показали хорошие результаты. У 1000 людей, которые принимали препарат, выздоровление от COVID-19 происходило на 31% быстрее, а смертность снизилась на 3%. По словам О'Дея, сейчас для поставок готово около 1,5 миллионов доз препарата, что может покрыть потребности от 100 до 200 тысяч пациентов.

Теперь дело за правительством США – именно они решат в какие регионы нужно отправить лекарство в первую очередь. Также часть партии может уйти в другие страны. В Gilead же начнут готовить новую поставку, однако, пока неизвестно, когда она будет готова.

В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром

В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром

Первым делом препарат выпишут тем пациентам, у которых COVID-19 протекает в тяжелой форме, чтобы спасти их жизни. Также ученые исследуют совместимость ремдесивира с другими препаратами, чтобы можно было составлять индивидуальные курсы лечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Канаде вирусологи подтвердили эффективность препарата "Ремдесивир" в борьбе против коронавируса – лекарство блокирует механизм размножения COVID-19.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Место
США
Теги
лекарства вирус
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
6
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12331.

    Вылечились: 1619. Умерли: 303.

  • В мире заболели уже более 3,6 миллиона человек, погибли – более 250 тысяч.

  • В Украине продлили карантин до 22 мая, однако послабления начнутся с 11 мая.

  • В США объявили о начале массового лечения COVID-19 ремдесивиром.

  • Британия обвинила Россию в попытках украсть информацию о вакцине от COVID-19.

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги