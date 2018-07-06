"Готовился всю жизнь": Трамп раскрыл личное о Путине

Президент США Дональд Трамп заявил, что готовился к встрече с российским лидером Владимиром Путиным всю жизнь.

Такое заявление прозвучало во время выступления перед сторонниками в американском штате Монтана, передает CNN.

"Буду ли я готов? Абсолютно. Я к этому всю свою жизнь готовился", — сказал он.

Трамп также в очередной раз подчеркнул, что "ладить с Россией и с другими странами — это хорошо".

Как писал OBOZREVATEL, ранее у Путина рассказали, что будут обсуждать на встрече глав США и РФ