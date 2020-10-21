ГосТВ Беларуси начало запугивать граждан "последствиями Майдана" в Украине. Видео

На государственном телевидении Беларуси развернули пропагандистскую кампанию против Украины, чтобы запугать своих граждан "ужасными последствиями" революций.

Об этом говорится в сюжете украинского телеканала СТБ. Отмечается, что для этого используют украинцев, которые покинули оккупированные районы Донбасса и живут сейчас в Беларуси (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Для усиления драматичности показывают кадры на востоке Украины, а на фоне этого демонстрируют счастливую жизнь в Беларуси, которую якобы пытаются развалить протестующие против Лукашенко", – говорится в сюжете.

При этом белорусское телевидение ничего не говорит о российской агрессии на Донбассе. Зато там оперируют терминами, которые использовали в свое время российские пропагандисты.

"Почерк российских пропагандистов в белорусских государственных СМИ появился после того, как там массово уволились сотрудники, которые не выдержали цензуры во время массовых протестов и избиений со стороны силовиков", – сказано в сюжете СТБ.

Также приводится цитата незаконно избранного президента Александра Лукашенко, который подтвердил, что у них на телевидении работают россияне.

Как сообщал OBOZREVATEL, белорусский государственный телеканала в своем сюжете назвал Украину "бывшей УССР". Подобным образом там поступили с Литвой и Польшей.