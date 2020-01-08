Трагедия с Boeing 737 в Иране: США официально обратились к Украине

США готовы предоставить помощь Украине в связи с крушением Boeing 737 в Иране, которое произошло рано утром 8 января вблизи Тегерана.

Об этом сообщила пресс-служба Госдепа США. Ведомство выразило глубокие соболезнования семьям и друзьям пассажиров рейса PS 752.

"Соединенные Штаты будут продолжать внимательно следить за этим инцидентом и готовы предоставить Украине всю возможную помощь.

США призывают к полному сотрудничеству с любым расследованием причины катастрофы", – сказано в сообщении.

Иллюстрация. Крушение самолета МАУ ISNA

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее авиакомпания МАУ опубликовала полный список пассажиров рухнувшего в Иране самолета.

На рейс было зарегистрировано 169 пассажиров, но сели на самолет 167. Погибли, в частности, 13 детей в возрасте до 10 лет.

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