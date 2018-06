Глотает целые города: вулкан в Гватемале вспыхнул с новой силой

В Гватемале произошло новое извержение вулкана Фуэго. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

На данный момент количество погибших уже достигло 72, передает Reuters.

Из вулкана вытекает горячий газ и расплавленная скальная порода. Национальное агентство по стихийным бедствиям начало новую эвакуацию.

По информации СМИ, расплавленная жижа глотает целые города - люди гибнут семьями.

This is Jose. On Sunday, he left his town of El Rodeo #Guatemala said goodbye to his Mother and never saw her again. He lost 9 family members in Sunday’s #VolcanDeFuego eruption including his parents and continues to search for their bodies 3 days later @NBCLatino pic.twitter.com/PAo69zU0ZF — Annie Rose Ramos (@Annie_Rose23) 5 июня 2018 г.

New evacuations were ordered in Guatemala where the Volcano of Fire has been sending out ash and smoke. The official death toll since Sunday's eruption is 70. @BojorquezCBS reports from the ground and the air in Guatemala. https://t.co/6EZMhgLekq pic.twitter.com/t7BnbKSsdU — CBS News (@CBSNews) 5 июня 2018 г.

In the aftermath of Guatemala’s Volcano of Fire eruption that roared into the tightly knit villages on the mountain’s flanks, entire families were devastated. https://t.co/LfmmMThcih pic.twitter.com/Z1K6o6GdWQ — The Associated Press (@AP) 5 июня 2018 г.

Volcan de Fuego, что означает "вулкан огня" на испанском языке, является одним из нескольких действующих вулканов среди 34 в Центральной Америке. Он находится недалеко от колониального города Антигуа, объекта всемирного наследия ЮНЕСКО, пережившего несколько крупных извержений.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня в Гватемале произошло мощное извержение вулкана Фуэго, в результате которого уже погибли десятки человек, сотни получили ранения.