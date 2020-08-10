Главная соперница Лукашенко призвала силовиков отступить, президент Беларуси молчит

Главная соперница Александра Лукашенко на выборах президента Светлана Тихановская обратилась к силовикам, призвав их прекратить разгон протестующих.

Политик связалась с редакцией TUT.BY. Она также призвала граждан не провоцировать правоохранителей.

"Я хочу попросить милицию и войска помнить о том, что они часть народа. И попросить своих избирателей – предотвращайте провокации, не нужно давать повод к применению к вам насилия", – заявила Тихановская.

"Я знаю, что белорусы проснуться завтра уже в новой стране и надеюсь на то, что завтра будут только хорошие новости. Пожалуйста, остановите насилие. Прежде всего, офицеры, я знаю, что вы можете это сделать", – добавила она.

В то же время действующий президент Александр Лукашенко по состоянию на 1:15 10 августа так и не выступил с заявлением о массовых акциях протеста по всей стране. Последний раз он появлялся на публике около полудня, когда пришел проголосовать на избирательный участок.

Издание "Подъем" обратилось за комментарием к пресс-секретарю Лукашенко Наталье Эйсмонт, однако ее телефон выключен. Последний раз она появлялась онлайн в мессенджерах также около полудня.

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