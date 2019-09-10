Глава Еврокомиссии заговорила об ускорении вступления Украины в ЕС: детали

Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен поставила перед будущим еврокомиссаром по вопросам расширения задачу ускорить реализацию соглашений об ассоциации с Украиной и Грузией.

Политик также потребовала определить реалистичные рамки будущего взаимодействия со странами, передают "Известия".

Глава ЕК напомнила, что министру юстиции Лазло Троксаньи (Венгрия) предстоит ускорить реализацию соглашений об ассоциации и создании всеобъемлющих зон свободной торговли с Украиной, Грузией и Молдавией, а также стремиться к углублению отраслевого сотрудничества в соответствующих случаях.

Украина и Европейский Союз Телеканал 24

Напомним, кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на пост нового председателя Еврокомиссии Европарламент поддержал 16 июля.

Она стала первой женщиной, которая возглавила высший орган исполнительной власти ЕС.

Урсула фон дер Ляйен Die Welt

Ранее OBOZREVATEL писал, что еще известно об Урсуле фон дер Ляйен.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!