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''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину

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Россияне 21 декабря принесли к могиле советского диктатора Иосифа Сталина в Москве рекордное количество гвоздик в день его рождения – свыше 13 тысяч.

Этот факт шокировал и возмутил пользователей сети, которые подметили, что акция была постановочной (чтобы посмотреть видео, где россияне разбирают заранее запакованные цветы, проскрольте до конца страницы)..

"Вопрос шизикам. Заваливая могилу Сталина цветами, вы имеете право возмущаться, что киевская "хунта" кого-то пытает, сажает, убивает", – написал Сергей Запорожский.

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''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину

"На сколько же должен быть больной народец, который массово несет цветы на могилу маньяка и тирана, который убил миллионы их соотечественников?! Гитлеру забылись поклониться посыпанные московиты. Так имеет ли этот народец право на существование среди цивилизованных народов мира?", – отметил народный депутат от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину

"Желаю этим тоскующим по Сталину товарищам попасть в 1936 год и прочувствовать всю любовь и заботу своего вождя", "Пара ящиков гвоздик и пара десятков у**ков, и то, и другое – купленное оптом по дешевке, и – вуаля! Вот вам еще один миф пропаганды про любовь к Сталину и запрос на "сильную руку" в России", Кто стосковал по Сталину, Северная Корея к вашим услугам. Ким Чен Ын ждет вас, с собой иметь кайло, мотыгу и лом", – пишут пользователи.

''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину
''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину
''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину
''Гитлеру забыли'': россиян высмеяли за массовое поклонение Сталину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России "осудили" Украину за назначение 110-й годовщины со дня рождения председателя Организации украинских националистов Степана Бандеры государственным праздником, зато сами отметили день рождения Сталина.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персона
Иосиф Сталин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Xoзяин Xoхлов
Xoзяин Xoхлов
Гитлеру и его холую Стёпке-сопле цветы принесут рагули.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Хохлы, от слова Сталин до сих пор в турецкие шальвары сруться.
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минин евген
минин евген
дебилам в РФе лишь бы поклоняться чему-то. животные!
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