Гибель группы Дятлова: паранормальные версии произошедшего

В ночь на 2 февраля 1959 года на Урале при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова.

Перевал, на котором погибли люди, в память о трагедии назвали "перевалом Дятлова", а то, что привело к гибели тургруппы, исследователи пытаются разгадать уже более 60 лет. При этом выдвигаются и паранормальные версии произошедшего. Подробнее о них узнавал OBOZREVATEL.

Перевал Дятлова Архивное фото

Нападение инопланетян

Согласно одной из версий, на туристов могли напасть инопланетяне. Якобы, пролетая над горами, НЛО заметил людей и убил их. В подтверждение этому исследователи пишут об огненных шарах, замеченных на месте гибели группы. Однако факт убийства, как и существование инопланетян, на сегодняшний день не доказан.

Снежный человек убил группу Дятлова?

Еще по одной версии, участников группы Дятлова мог убить снежный человек. Эти существа, как считается, живут в диких местах и умеют двигаться бесшумно. Они невероятно сильны и производят свист, вызывающий панику. По данной версии, снежный человек мог засвистеть, после чего люди в страхе выбежали из палатки и были убиты.

Существование йети, как и инопланетян, на данный момент не доказано, а снимки, на которых якобы фиксировали снежного человека, могут быть постановочными.

Гибель группы Дятлова Архивное фото

Версия о призраках манси

Существует версия, согласно которой причиной гибели группы Дятлова были духи манси. По легенде, в районе происшествия когда-то погибли девять манси, духи которых теперь ищут жертв. Но сами представители народа не подтверждают такую гипотезу.

Перевал Дятлова: мистическая гибель туристов

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль в Свердловской области. Поиски лыжников начались 15 февраля, когда студенты не вернулись на базу.

Десять дней спустя спасатели обнаружили пустую палатку, разрезанную изнутри в трех местах. Тела двух лыжников лежали у прогоревшего костра. Оба оказались раздеты до белья, вокруг лежала разорванная одежда. Неподалеку спасатели нашли тело руководителя группы Игоря Дятлова.

Группа Дятлова Архивное фото

Остальных туристов удалось обнаружить только весной. У всех погибших были раны, ссадины и ожоги, у пятерых – переломы и внутренние кровоизлияния. Кроме того, на одежде сохранились следы радиации.

Следствие заключило, что студенты погибли из-за снежного бурана. Другие гипотезы предполагали гравитационные аномалии, отравление психотропными веществами, нападение охотников манси и беглых заключенных, участие КГБ и вмешательство паранормальных сил. Ни одна теория до сих пор не получила подтверждения.

Ранее OBOZREVATEL писал про американский перевал Дятлова: пятеро спортсменов погибли при странных обстоятельствах.

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