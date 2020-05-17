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17 мая • обновлено в 08:01
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Гибель группы Дятлова: паранормальные версии произошедшего

6.6т
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В ночь на 2 февраля 1959 года на Урале при загадочных обстоятельствах погибли девять туристов под руководством Игоря Дятлова.

Перевал, на котором погибли люди, в память о трагедии назвали "перевалом Дятлова", а то, что привело к гибели тургруппы, исследователи пытаются разгадать уже более 60 лет. При этом выдвигаются и паранормальные версии произошедшего. Подробнее о них узнавал OBOZREVATEL.

Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архивное фото

Нападение инопланетян

Согласно одной из версий, на туристов могли напасть инопланетяне. Якобы, пролетая над горами, НЛО заметил людей и убил их. В подтверждение этому исследователи пишут об огненных шарах, замеченных на месте гибели группы. Однако факт убийства, как и существование инопланетян, на сегодняшний день не доказан.

Снежный человек убил группу Дятлова?

Еще по одной версии, участников группы Дятлова мог убить снежный человек. Эти существа, как считается, живут в диких местах и умеют двигаться бесшумно. Они невероятно сильны и производят свист, вызывающий панику. По данной версии, снежный человек мог засвистеть, после чего люди в страхе выбежали из палатки и были убиты.

Существование йети, как и инопланетян, на данный момент не доказано, а снимки, на которых якобы фиксировали снежного человека, могут быть постановочными.

Гибель группы Дятлова

Гибель группы Дятлова

Архивное фото

Версия о призраках манси

Существует версия, согласно которой причиной гибели группы Дятлова были духи манси. По легенде, в районе происшествия когда-то погибли девять манси, духи которых теперь ищут жертв. Но сами представители народа не подтверждают такую гипотезу.

Перевал Дятлова: мистическая гибель туристов

Девять туристов группы Игоря Дятлова погибли в ночь на 2 февраля 1959 года на горе Холатчахль в Свердловской области. Поиски лыжников начались 15 февраля, когда студенты не вернулись на базу.

Десять дней спустя спасатели обнаружили пустую палатку, разрезанную изнутри в трех местах. Тела двух лыжников лежали у прогоревшего костра. Оба оказались раздеты до белья, вокруг лежала разорванная одежда. Неподалеку спасатели нашли тело руководителя группы Игоря Дятлова.

Группа Дятлова

Группа Дятлова

Архивное фото

Остальных туристов удалось обнаружить только весной. У всех погибших были раны, ссадины и ожоги, у пятерых – переломы и внутренние кровоизлияния. Кроме того, на одежде сохранились следы радиации.

Следствие заключило, что студенты погибли из-за снежного бурана. Другие гипотезы предполагали гравитационные аномалии, отравление психотропными веществами, нападение охотников манси и беглых заключенных, участие КГБ и вмешательство паранормальных сил. Ни одна теория до сих пор не получила подтверждения.

Ранее OBOZREVATEL писал про американский перевал Дятлова: пятеро спортсменов погибли при странных обстоятельствах.

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Автор
Алина Мельник
Тема
новости мира
Место
Россия
Теги
Новости России перевал Дятлова
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