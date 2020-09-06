Германия пошла навстречу России по делу Навального

Хайко Маас заявил, что Германия удовлетворила запрос России о взаимной помощи по делу Навального.

Власти Германии давно удовлетворили запрос России о взаимной о правовой помощи в деле об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас в эфире телеканала ARD. Он уточнил, что нет никаких причин не удовлетворять запрос российской стороны.

Министр добавил, что об этом было сказано российскому послу, вызванному в МИД Германии.

Однако сейчас продолжаются обследования Навального в клинике Charité.

"Сейчас идет обследование в берлинской клинике Charité. Но мы ясно сказали, что если будет формальный запрос, то мы выдадим все разрешения, которые необходимы, чтобы обменяться информацией по этому запросу", – подчеркнул Маас.

Он также отметил, что необходимо согласовать вопрос обмена информацией с медицинскими работниками клиники.

"В результатах исследований речь идёт о личных данных, разрешение должен дать тот, кому они принадлежат", – добавил он.

Отметим, сегодня пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова обвинила Германию в якобы затягивании процесса рассмотрения ходатайства о предоставлении правовой помощи в деле Навального.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Германии Хейко Маас заявил, что "есть много признаков" причастности России к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального.

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия отвергла предложениепрезидента российской Национальной медицинской палаты Леонида Рошаля по созданию совместной экспертной группы врачей.

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