Германия побила собственный рекорд COVID-19 за все время пандемии

Германия 21 октября побила собственный рекорд темпов инфицирования коронавирусом COVID-19 с момента начала пандемии. Так, только за сутки инфекция была выявлена в 11 287 человек.

Как пишет Yahoo News, этот показатель существенно превысил предыдущий максимум в 7 830 случаев, зафиксированный 16 октября. Кроме того, существенный скачок в статистике случился и по сравнению с данными 21 октября, когда коронавирус был обнаружен у 7 595 немцев.

Напомним, что Германия, как и многие другие европейские страны, уже несколько недель сталкивается с резким увеличением количества случаев заболевания COVID-19.

В связи с этим власти ФРГ усилили противопандемийные меры и, в частности, запретила большие собрания. Также были введены локальные ограничения: например, в Берлине сделали обязательным ношение масок на определенных оживленных улицах.

Из-за ухудшения ситуации канцлер Германии Ангела Меркель попросила граждан сократить общение, поощряя их оставаться дома.

"Какой будет зима, каким будет наше Рождество, будет решено в ближайшие дни и недели", – предупредила она.

Несмотря на то, что на первых этапах пандемии Германию хвалили за успешное сдерживание распространения болезни, впоследствии страна все же потеряла контроль над ситуацией. По состоянию на утро 22 октября опасной болезнью там заразились 391 355 человек, а умерли почти 10 000.

Как сообщал OBOZREVATEL: