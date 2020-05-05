Германия объявила в розыск офицера ГРУ по подозрению в кибератаке

Германия объявила в розыск вероятного офицера российского ГРУ, которого подозревают в организации кибератаки на Бундестаг.

Ордер выдал федеральный прокурор Германии, пишет "Радио Свобода".

Германия объявила в розыск офицера ГРУ Дмитрия Бадина

Речь идет о 29-летнем Дмитрии Бадине. Его подозревают во взломе компьютерной системы парламента в 2015 году. Полученные в результате документы были опубликованы на сайте WikiLeaks.

Предполагается, что он является военнослужащим воинской части 26165, которая расположена на Комсомольском проспекте в Москве. Часть известна тем, что в ней служат криптографы и специалисты по компьютерной безопасности.

Немецкая прокуратура связывает Бадина с хакерской группировкой Fancу Bear. Спецслужбы Германии установили еще одного хакера, причастного к атаке на Бундестаг, но по нему не удалось собрать достаточное количество доказательств.

Германия объявила в розыск офицера ГРУ Дмитрия Бадина radiosvoboda.org

Как сообщал OBOZREVATEL, Бадин является одним из семерых сотрудников ГРУ, которых в США подозревают в ряде кибератак, в том числе во вмешательстве в американские выборы.

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