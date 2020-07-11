Гейтс озвучил еще одну важную проблему с вакцинами от COVID-19

Вакцины от коронавируса, когда они будут готовы, должны быть направлены в первую очередь в те страны, которые в них больше всего нуждаются, а не в те, которые больше заплатят.

Такое мнение во время виртуальной конференции по вопросам COVID-19, организованной International AIDS Society высказал предприниматель, основатель Microsoft Билл Гейтс, передает Reuters. Он считает, что неразумное распределение вакцин может обернуться губительными последствиями.

"Если мы просто отдадим лекарства и вакцины тем, кто за них больше заплатит, а не людям и местам, которые в них больше всего нуждаются, то мы станем свидетелями более продолжительной, несправедливой и смертельной пандемии", — заявил Гейтс.

Он добавил, что решение о распределении должно приниматься "на основе справедливости", а не исключительно исходя из "рыночных факторов".

На сегодняшний день во многих странах проводятся испытания вакцин, на что выделяются миллиарды долларов из государственных бюджетов, чтобы ускорить поиск лекарства от COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Билл Гейтс опроверг теории о том, что вакцина от COVID-19 якобы будет использоваться для массового чипирования.