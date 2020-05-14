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14 мая • обновлено в 16:26
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Где может возникнуть новая пандемия: ученые заявили об опасности для Амазонии

5.4т
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Следующая пандемия может произойти из тропических лесов Амазонки, где продолжает расти безудержная вырубка деревьев.

Такое предупреждение сделал бразильский эколог Дэвид Лапола в интервью AFP. По его убеждению, урбанизация некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний – болезней, передающихся от животных к человеку.

Специалист подчеркнул, что речь идет, в том числе, и о новом типе коронавируса. Ведь он, как полагают ученые, произошел от летучих мышей, прежде чем передаваться людям в быстро урбанизирующейся китайской провинции Хубэй, вероятно, через третий вид.

Где может возникнуть новая пандемия: ученые вычислили опасную зону

"В Амазонии происходят те же процессы. Амазонка – это огромный запас вирусов. Нам лучше не испытывать свою удачу", – заявил 38-летний Лапола, который изучает, как человеческая деятельность изменит будущие экосистемы тропических лесов.

Он отметил, что самый большой в мире тропический лес сейчас исчезает с угрожающей скоростью. Только с января по апрель 2020-го там было уничтожено 1202 квадратных километра леса, что стало новым рекордом за первые четыре месяца года, согласно данным, полученным со спутниковых снимков Национального института космических исследований Бразилии (INPE).

Масштабы вырубки лесов в Амазонии

Масштабы вырубки лесов в Амазонии

"Это плохие новости не только для планеты, но и для здоровья человека. Создается экологическое неравновесие... Вот когда вирус может "прыгнуть" от животных к человеку. ВИЧ, лихорадки Эбола и денге – все эти вирусы возникли или распространяются в огромных масштабах из-за экологического дисбаланса", – добавил эколог.

Отмечается, что до настоящего времени большинство таких вспышек, часто связанных с определенными видами летучих мышей, было сосредоточено в Южной Азии и Африке. Но огромное биоразнообразие Амазонки может сделать регион "крупнейшим в мире пулом коронавирусов", считает специалист, имея в виду коронавирусы в целом, а не тот, что стоят за нынешней пандемией.

"Нам нужно заново строить отношения между нашим обществом и тропическим лесом. В противном случае мир столкнется с новыми пандемиями. Это очень сложный процесс, который трудно предсказать. Но нам бы лучше не рисковать", – подытожил Лапола.

Как сообщал OBOZREVATEL, китайские ученые выяснили, что коронавирус COVID-19 имеет те же мутации, которые были в другом вирусе, возникшем от летучих мышей.

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Автор
Марина Лисничук
Тема
Коронавирус
Место
Бразилия
Теги
лес вирус
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