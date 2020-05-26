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26 мая • обновлено в 05:48
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​​​​​​​Франция опередила Испанию по числу жертв: статистика по COVID-19 на 26 мая. Постоянно обновляется

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Франция опередила Испанию по количеству жертв от коронавируса (COVID-19). Состоянием на 26 мая в стране зафиксировали 28 432 больных, против 26 837 в Испании.

При этом во Франции насчитано 183 тысячи больных, а в Испании – 283 тысячи. Лидером по количеству зараженных остаются США – 1,7 млн.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

​​​​​​​Франция опередила Испанию по числу жертв: статистика по COVID-19 на 26 мая. Обновляется
​​​​​​​Франция опередила Испанию по числу жертв: статистика по COVID-19 на 26 мая. Обновляется

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 21 245 человек. Умерли 523 пациентов, выздоровели – 7 234.

  • Новые летальные случали от COVID-19 начали регистрировать в Мексике, Боливии и Судане.

  • В Украине начали делать ИФА-тесты на коронавирус.

​​​​​​​Франция опередила Испанию по числу жертв: статистика по COVID-19 на 26 мая. Обновляется
​​​​​​​Франция опередила Испанию по числу жертв: статистика по COVID-19 на 26 мая. Обновляется

Главное за 26 мая:

02:00 – Минздрав намерен создать трехмесячный запас средств индивидуальной защиты в больницах.

"Мы должны создать трехмесячный запас всех СИЗ. Мы сейчас рассчитываем, какой объем финансовых средств необходим, чтобы создать этот запас непосредственно в больницах", – заявил глава ведомства Максим Степанов.

01:20 – В отделении "Новой почты" девушка использовала собственные трусы вместо медицинской маски, которой у нее не оказалось.

00:17 – Медики в Украине не были готовы к эпидемии COVID-19, поэтому среди них оказалось так много зараженных, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
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