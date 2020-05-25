На "Новой почте" клиентка сняла трусы и надела вместо маски. Видео

В отделении "Новой почты" девушка использовала собственные трусы вместо медицинской маски, которой у нее не оказалось.

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Соответствующее видео появилось в сети 25 мая, однако, когда это произошло, неизвестно (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

На "Новой почте" девушка надела трусы вместо маски Скриншот видео

Сотрудники отделения попросили клиентку надеть маску, которой у нее не оказалось. В итоге девушка сняла с себя штаны, а затем и трусы, надела их себе на лицо и продолжила общаться с работником почты.

По данным СМИ, инцидент произошел в Киеве.

В пресс-службе "Новой почты" подтвердили "Деловой столице", что такой случай действительно произошел в одном из их отделений.

При этом в компании осудили утечку информации. Они установили, кто снял видео с камеры наблюдения на телефон и распространил в интернете. Теперь решается вопрос о его увольнении.

(Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика)

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